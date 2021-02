Te popularne sposoby na odchudzanie nie działają. Możesz je sobie odpuścić

Niekiedy czujemy, że mamy kilka kilogramów do zrzucenia. Mimo usilnych chęci i motywacji nie udaje nam się jednak osiągnąć celu. Dlaczego tak się dzieje?

Zdrowe odchudzanie to powolny proces

Powodów może być kilka. Często cel jest po prostu za ambitny i trudno wytrwać na do sukcesu. Metody mogą być także zbyt restrykcyjne lub ciężkie dla ciała i psychiki. Tymczasem zdrowe odchudzanie to powolny proces. Zakłada stopniową, ale łagodną utratę masy ciała i nie wymaga szybkich efektów w krótkim czasie. Dlatego wiele ze znanych sposobów na odchudzanie możemy odrzucić już na wstępie. Zamiast tego wartko skupić się na zdrowych nawykach i zmianie stylu życia. Wiedza o tym, co sprzyja zrzuceniu kilogramów może znacznie ułatwić proces odchudzania.

Mało skuteczne metody na odchudzanie

„Nie będę jadł po 18:00”



Nie ma jednej zasady, o której godzinie przestać jeść. Zależy to od trybu życia, pory kładzenia się spać i aktywności w ciągu dnia. Jednak to, co możesz zrobić, to kontrolowanie pory snu. Według badań University of Pennsylvania osoby, które nie śpią wystarczająco długo są bardziej podatne na przyrost masy ciała.



„Chcę stracić 20 kilogramów”



Zrzucenie 20 kilogramów to świetny cel długoterminowy, ale tak duże wyzwania często kończą się niepowodzeniem. Zamiast tego załóż sobie, że będziesz zrzucał 1,5 kg tygodniowo. Pomniejszy cel łatwiej jest utrzymać w czasie, a w konsekwencji przynosi te same efekty.



„Mam zamiar więcej ćwiczyć”



To postanowienie jest zbyt ogólne i nie określa konkretnego celu. Poprawne sformułowanie dotyczyłoby określonej liczby tygodniowych treningów. Nowicjusze fitness mogą zacząć od jednego treningu tygodniowo, zaawansowani powinni wykonywać ich kilka. Powolny postęp zapobiega kontuzjom i nadmiernym bólom oraz zniechęcaniu do dalszych ćwiczeń.



„Wypróbuję restrykcyjną dietę”



Kiedy próbujesz osiągnąć cel modną dietą, która dodatkowo mocno ogranicza spożywane kalorie, jesteś niejako skazany na porażkę. Tylko dobrze zbilansowany i odpowiednio porcjowany plan żywieniowy, który obejmuje różnorodne produkty pozwoli schudnąć bez efektu jojo. Dlatego zakładaj sobie długoterminowe cele związane z poprawą nawyków żywieniowych.



„Będę ważył się każdego ranka”



Codzienne ważenie nie jest dokładną miarą postępu. Dzieje się tak, ponieważ okresowa utrata kilogramów lub przybranie na wadze może się wiązać z ilością wody w organizmie, lub działaniem hormonów. Możesz nawet przybrać na wadze ze względu na zwiększoną masę mięśniową, jednocześnie tracąc tłuszcz. Dlatego mierz swoją talię, obwody rąk i nóg, aby okresowo sprawdzać postępy.



„Zmniejszę liczbę kalorii pomijając śniadania”



Badania pokazują, że rezygnacja z porannego posiłku przyspiesza proces przyrostu masy, a nie jej utraty. Dlatego codziennie rano jedz śniadanie pełne białka. Zjedzenie sycącego posiłku rano zmniejsza ryzyko objadania się w ciągu dnia. Czytaj też:

Koniec z zakupami i gotowaniem – przejdź na zdrową dietę, bez kuchennych rewolucji