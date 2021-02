Zima nie odpuszcza. Jak przygotować się do biegania na mrozie?

Pierwszą i najważniejszą zasadą biegania na mrozie jest ta, by nie wyrzucać sobie, że się mniej chce lub że idzie wolniej, gorzej. Przecież – zarówno z psychologicznego, jak i fizycznego punktu widzenia – nie ma w tym nic dziwnego. O czym jeszcze warto pamiętać?

Jak przygotować się do biegania na mrozie?

1. Zmień swoje oczekiwania

Jeśli dopiero zaczynasz bieganie w takich warunkach, zacznij od krótszych dystansów niż wcześniej. Pamiętaj też, by zrobić dłuższą rozgrzewkę, po organizm szybciej się w zimne dni wychładza. Nie myśl tak dużo o tempie i dystansie do przebycia, choć co do tempa – może się przecież zdarzyć, że na mrozie będzie ci się biegało szybciej.

2. Ubieraj się na cebulkę

Zwłaszcza jeśli nie masz odpowiedniego ubrania sportowego, które byłoby w stanie cię ogrzać w aż tak zimne dni. Nałożenie na siebie kilku warstw ma też tę zaletę, że możesz coś z siebie zrzucić na interwały i ponownie włożyć później. Postaraj się, by ubrania, które bezpośrednio przylegają do ciała były termoaktywne, pozostałe takie być nie muszą. Jeśli nie masz specjalnej kurtki do biegania, wystarczy ciepła bluza lub wiatrówka.

3. Chroń swoje stopy i ręce

Ponieważ to od nich najczęściej ucieka ciepło. Eksperci zajmujący się obrażeniami są zgodni co do tego, że z rękawiczek z palcami ciepło ucieka szybciej niż z tych z jednym tylko palcem. Jeśli chodzi o buty, w zimowym polskim klimacie mogą się przydać specjalne buty do biegania z cieplejszego, wodoodpornego materiału. Dobrym rozwiązaniem będą również skarpety z wełny merynosów.

4. Wybierz odpowiednią trasę

Bez względu na to, czy biegasz chodnikiem, poboczem, lasem, ścieżką dobrze, by były one szerokie. A najlepiej również oświetlone, co pomoże uchronić się przed upadkiem na (być może niewidoczny tak dobrze bez światła) lód. Opracuj trasę tak, by uniknąć wracania do domu z wiatrem.

5. Ciesz się biegiem

Wyrwać się z domu w mróz może nie być łatwo, ponieważ leżenie na kanapie pod ciepłym kocem to skutecznie rozpraszająca opcja. Jednak gdy już się zmotywujesz do ruszenia, ciesz się tym i podziwiaj swoją własną wytrwałość.

Czytaj też:

Jak bieganie wpływa na zdrowie?