Uważasz, że te produkty są zdrowe? Mylisz się! Lista nie jest krótka

Większość ludzi twierdzi, że chce jeść zdrowiej. To piękna i bardzo dobra rzecz. Problem w tym, że większość z nas nie wie, jak zrobić to właściwie. Dlatego następnym razem, gdy w sklepie spożywczym będziesz przechadzać się alejką ze „zdrową żywnością”, zwróć uwagę na szczegóły. Większość spośród produktów, które możesz tam znaleźć, prawdopodobnie nie pasuje akurat do tego działu.

Za chwilę poznsz niektóre z najbardziej niezdrowych produktów, przy zakupie których jesteśmy notorycznie oszukiwani.

Koktajle

Koktajle owocowe możesz znaleźć na półkach ze zdrową żywnością lub w lodówkach z produktami świeżymi i podobno zdrowymi tylko dlatego, że mają wysoką zawartość owoców. Jednak wiele spośród tych butelkowanyche koktajli niekoniecznie okazuje się zdrowymi. Warto wiedzieć, że większość z nich ma również niesamowicie wysoką zawartość cukru i kalorii. Przykładowo, niespełna półlitrowa butelka takiego koktajlu może mieścić w sobie nie tylko słodki, gęsty napój, ale także moc kalorii, węglowodanów i cukru. Wiele firm zwyczajnie wykorzystuje pragnienie konsumentów w zakresie świeżej, zdrowej żywności. Dlatego warto uważać.

Co jeszcze może okaza się niezdrowe, chociaż myślimy inaczej?

Ranking pozornie zdrowych produktów

Płatki śniadaniowe



Miseczki kolorowych płatków śniadaniowych w różnych smakach to często podstawa codziennego jadłospisu zwłaszcza dzieci. Niestety! A dieta wysokocukrowa i niskobiałkowa może nasilać napady głodu i wahania nastroju, a także pozostawiać mało energii. Nie jest to najlepszy sposób na rozpoczęcie dnia w szkole.



Napoje sportowe



Przez wiele lat żyliśmy w błędzie, że potrzebujemy wody z cukrem do przygotowania się do treningu, a później do uzupełnienia energii treningu na siłowni. Naukowcy z kolei zalecają picie wody i jedzenie lub picie 20 gramów białka, ponieważ badania sugerują, że pomaga ono w regeneracji i budowaniu mięśni.



Mleko



Nauczono nas, że musimy pić mleko, aby uzyskać wapń dla mocnych kości, zwłaszcza w młodym wieku. Ale istnieje mnóstwo warzyw bogatych w wapń, w tym jarmuż, kapusta włoska, szpinak i papryka. Nie zawierają mlecznego cukru, który można łatwo przedawkować: tu mleko, tam kakao, jeszcze gdzieś indziej kawa z mlekiem... i to się wszystko dodaje.



Woda kokosowa



Wielokrotnie słyszeliśmy, że ten stosunkowo drogi napój jest panaceum na wszystko, od odwodnienia potreningowego po raka. Ale prawda może być inna. Od czasu pojawienia się tego produktu na rynku w połowie 2000 roku, branża wody kokosowej rozrosła się. Reklamy, w których występowały znane gwiazdy, tylko nakręciły biznes.



Produkty o niskiej zawartości tłuszczu



Wmówiono nam, że produkty o niskiej zawartości tłuszczu prowadzą do poprawy ogólnego stanu zdrowia i utraty wagi. Ośmioletnie badanie z udziałem prawie 50 000 kobiet wykazało, że jest to mało prawdopodobne. Kiedy mniej więcej połowa z nich przeszła na dietę niskotłuszczową, nie zmniejszyło się u nich ryzyko raka piersi, raka jelita grubego ani chorób serca. Poza tym nie straciły dużo na wadze, jeśli w ogóle.

Producenci słodkich przekąsek i cukierków szybko zdali sobie sprawę, że mogą umieścić etykietę „niskotłuszczowy” lub „beztłuszczowy” na wszystkim, od jogurtu po babeczki, i zobaczyć wzrost sprzedaży.

Tak naprawdę zdrowe tłuszcze, takie jak te z orzechów, ryb i awokado, są dla ciebie dobre jeśli są spożywane z umiarem. Więc dodaj je z powrotem do swojej diety, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.



Produkty bezglutenowe



Wiele osób uważa, że ​​gluten, kompozyt białkowy występujący w pszenicy, jęczmieniu i innych ziarnach, który nadaje chlebowi ich fakturę, jest dla nich zły, a wszystko, co ma oznaczenie „bezglutenowe”, będzie dobre.

Tak naprawdę, jeśli nie jesteś osobą chorą na celiakię, spożywanie glutenu prawdopodobnie nie będzie miało na ciebie żadnego negatywnego wpływu.



Granola

Wszystko, co jest chrupiące i sprzedawane w paczkach na półkach ze zdrową żywnością, kojarzy nam się z ludźmi, którzy dużo ćwiczą i utrzymują szczupłe i zdrowe ciało. Ale granola nie jest produktem zdrowotnym. Jest pełna cukru i kalorii: porcja zawiera około 600 kalorii, czyli tyle samo, co dwie kanapki z indykiem i serem lub około czterech batonów zbożowych.Czytaj też:

Kawa może pomóc nam schudnąć. Jak ją pić, by osiągnąć ten efekt?Czytaj też:

Dietetyk: Oto 10 najlepszych źródeł białka pochodzenia roślinnego. Koniecznie włącz je do diety!Czytaj też:

Objadasz się w stresie? Oto kilka sposobów na walkę z tym złym nawykiem