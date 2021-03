Przytyłeś? To nie musi znaczyć, że za dużo jesz. Oto problemy zdrowotne, przez które tyjemy

W niektórych przypadkach to nie twoja strategia jest winowajcą. Przyrost masy ciała może być objawem większego problemu. Oto pięć najpowszechniejszych problemów zdrowotnych, które zwykle powodują przyrost masy ciała.

Wypalenie (zmęczenie) nadnerczy

W twoim ciele są dwa nadnercza zlokalizowane w górnej części każdej nerki. Jest to część układu hormonalnego: wydzielają hormony, które pomagają kontrolować tętno, ciśnienie krwi i poziom kortykosteroidów.

– Kiedy nadnercza nie funkcjonują prawidłowo, może to spowodować brak tej równowagi, który może prowadzić do niewydolności nadnerczy. Następnie czujesz się wyczerpany i stajesz się narażony na większe ryzyko fibromialgii – mówi dr Luiza Petre, asystent profesora klinicznego kardiologii w Mount Sinai School of Medicine.

– W przypadku niektórych osób może to prowadzić do nagłej utraty wagi, a u innych może to pójść w innym kierunku – mówi. Nie tylko potencjalnie wpływa to na twój metabolizm, ale możesz też mieć ochotę na bardziej słodkie jedzenie, które może przyspieszyć przyrost masy ciała.

Zespół Cushinga

Stres jest często powiązany z przyrostem masy ciała, ponieważ wzrost poziomu kortyzolu – hormonu związanego z reakcją „walcz lub uciekaj” – przyspiesza odkładanie tłuszczu, szczególnie w okolicach brzucha. Kiedy stres staje się przewlekły, może powodować nadprodukcję kortyzolu przez organizm, nawet po minięciu stresujących wydarzeń.

Gdy organizm nie może obniżać produkcji kortyzolu, może to prowadzić do zespołu Cushinga. Problem może również wynikać z przyjmowania niektórych leków, takich jak glikokortykosteroidy, często stosowanych w leczeniu chorób, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i astma.

Depresja

W przypadku depresji istnieją dwa główne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko przyrostu masy ciała. Jednym z nich jest to, że emocjonalne jedzenie jest bardziej prawdopodobne, co wynika z badania, które dotyczyło długoterminowych zmian masy ciała u osób z depresją. Może temu towarzyszyć również bardziej siedzący tryb życia.

Po drugie, najczęściej przepisywane leki na tę chorobę są znane z tego, że ich efektem ubocznym jest przybieranie na wadze. Obejmuje to inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI.

Niedoczynność tarczycy

Kiedy następuje znaczny przyrost lub utrata masy ciała, szczególnie w krótkim czasie, jednym z pierwszych rozważanych problemów jest choroba tarczycy. W przypadku niedoczynności tarczycy, gdy tarczyca nie produkuje hormonów, objawem może być przyrost masy ciała wraz ze zmęczeniem, wahaniami nastroju, uczuciem zimna i sztywnością stawów.

– Ten stan może spowolnić metabolizm, a to często skutkuje przyrostem masy ciała – mówi dr Benjamin O'Donnell, endokrynolog z Ohio State University Wexner Medical Center. – Często ludzie mogą czuć się zestresowani lub sfrustrowani, co może pogorszyć problem”.

Zespół policystycznych jajników

W przypadku PCOS kobiety mogą mieć insulinooporność, co prowadzi do przybierania na wadze w jamie brzusznej. Problem może zaostrzyć się przez nadprodukcję androgenów, męskiego hormonu związanego z wagą w okolicy brzusznej.

Oprócz wagi, typowe objawy obejmują nadmierne owłosienie ciała, brakujące lub nieregularne miesiączki, tłustą skórę lub trądzik oraz ciemne plamy na karku, pod pachami i pod piersiami.

