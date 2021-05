Jak schudnąć? Bywa, że dieta i ruch to za mało. Wtedy wkraczają inne metody

Jeśli już rozwinie się choroba otyłościowa, samymi dietą i ruchem najczęściej wiele nie zdziałamy, by się wyleczyć. Zdrowa, zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna to bardzo skuteczne sposoby, ale zapobiegania otyłości. Dowiedz się, co zatem może najbardziej pomóc, gdy BMI przekroczyło 30.