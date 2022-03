To najlepsze warzywo na odchudzanie. Nie żałuj go sobie!

Postaw na paprykę. Dużo, dużo papryki. Tak radzi Kim Yawitz, amerykańska dietetyczka z St. Louis w stanie Missouri. Dlaczego papryka jest idealnym warzywem dla osób dbających o sylwetkę?

Jakie właściwości ma papryka?

– Papryka to warzywo wszechstronne. Jest pyszna, sycąca i niskokaloryczna, co czyni ją doskonałym wyborem na odchudzanie – mówi Kim Yawitz. 100 g papryki ma zaledwie tylko 26 kalorii. Jeśli zjesz niewielką miseczkę tego pokrojonych w paski kawałków papryki, to dostarczysz organizmowi nie więcej, niż 40 kalorii.

Ale to nie wszystko. Papryka jest także źródłem błonnika i jest naturalnie bogata w wodę. – Badania naukowe wiążą niskokaloryczną, bogatą w błonnik i wodę żywność w diecie ze zwiększoną utratą wagi – podkreśla dietetyczka.

Kolejnym atutem papryki jest zawartość witaminy C. Niewielka miseczka czerwonej papryki zawiera ok. 190 miligramów witaminy C, czyli ponad dwukrotnie więcej niż zalecana dzienna porcja dla dorosłych. Jaki ma to związek z odchudzaniem? – Jest badanie, które potwierdza, że dorośli, którzy przyjmowali właściwą ilość witaminy C, spalali nawet 25 proc. więcej tłuszczu podczas ćwiczeń, niż ci, którzy nie przyjmowali wystarczającej ilości witaminy C – mówi Yawitz.

Jak jeść więcej papryki?

Jeśli chcesz dodać więcej papryki do swojej diety, możliwości są praktycznie nieograniczone. Może być przekąską (idealnie, jeśli chrupiesz ją na surowo), może być dodatkiem do dania lub samodzielnym daniem. Kawałki kolorowej papryki możesz dodać do porannej jajecznicy, a małe papryczki przegryzać między posiłkami, na przykład maczając je w hummusie. Pieczoną paprykę możesz dodać do sałatki albo położyć na kanapkach. Jeśli chcesz zjeść paprykę na obiad, przygotuj pieczone papryki z nadzieniem z ulubionej kaszy lub ryżu i sezonowych warzyw albo chudego mięsa.

Czy kolor papryki ma znaczenie?

Niezależnie od koloru, papryka ma tyle samo kalorii. Dlatego po prostu wybierz tę, która smakuje ci najlepiej. Jednak same pigmenty, które nadają papryce kolor, wiążą się z określonymi właściwościami.

– Na przykład pomarańczowa papryka jest dobrym źródłem luteiny, podczas gdy czerwona papryka jest świetnym źródłem beta-karotenu – wyjaśnia. Dlatego najlepiej mieszać kolory na talerzu. Będzie zdrowo, ale i pięknie.

