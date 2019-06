Jarmuż – cudowne właściwości prozdrowotne i przepis na smaczne chipsy

Jarmuż staje się coraz popularniejszy. Promuje go większość dietetyków, celebrytów i miłośników zdrowego odżywiania. W sklepie znajdziemy go gdzieś obok szpinaku – często jest już poszatkowany, umyty i gotowy do spożycia. Jest jędrny, ma ciemny, zielony kolor i ciekawy kształt, który zachęca do spróbowania. Pofalowane listki kojarzą nam się z czymś chrupiącym i smacznym. Tylko... jak jeść jarmuż? Czy dodawać go do sałatek? A może do zup? I czy faktycznie ma taki dobry wpływ na zdrowie?

Jarmuż – składniki odżywcze

Jarmuż zdecydowanie jest jednym z najzdrowszych i najbardziej pożywnych pokarmów roślinnych. Zawiera mnóstwo rozmaitych korzystnych związków, z których niektóre mają silne właściwości lecznicze. To to kapustne warzywo, takie jak kapusta, brokuły, kalafior i brukselka, choć wyglądem bardziej przypomina sałatę lub szpinak.

Jarmuż jest doskonałym źródłem witamin A, C, K i B6. Zawiera także mangan, miedź, potas, magnez, witaminy B1, B2, B3, żelazo i fosfor. Jarmuż może być dobrym źródłem błonnika (w jednej filiżance znajdziemy aż 2g), zawiera bardzo mało tłuszczu, ale jest to głównie kwas tłuszczowy omega-3 zwany kwasem alfa-linolenowym.

Jarmuż – właściwości prozdrowotne

To bogate źródło antyoksydantów. Należą do nich beta-karoten i witamina C, a także różne flawonoidy i polifenole. Przeciwutleniacze to substancje, które pomagają przeciwdziałać uszkodzeniom spowodowanym przez wolne rodniki w organizmie. Powszechnie wiadomo, że uszkodzenia oksydacyjne należą do wiodących czynników starzenia się i występowania wielu chorób, w tym raka.



Jako składnik odżywczy o niskiej zawartości kalorii, jarmuż jest doskonałym dodatkiem do diety odchudzającej.



Jarmuż jest niezwykle bogaty w witaminę C – przeciwutleniacz, który pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Pojedyncza filiżanka surowego jarmużu zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza. Jest jest niezbędna do biosyntezy kolagenu, bierze udział w metabolizmie białek, redukuje poziom stres i ułatwia radzenie sobie z nim, poprawia krążenie krwi, dzięki czemu pomaga obniżyć ciśnienie krwi, a także chroni przed cukrzycą, zapobiega chorobom serca oraz wzmacnia nasz układ odpornościowy, dzięki czemu chroni nas przed infekcjami.



Roślina ta wspiera procesy krzepnięcia krwi. Jarmuż jest jednym z najlepszych źródeł witaminy K – jeden kubek zawiera prawie 7-krotność zalecanej dziennej dawki.



Jarmuż jest bogaty w beta-karoten – przeciwutleniacz, który może przekształcić organizm w witaminę A. Ma ona znaczny wpływ na zdrowie oczu. Ponadto jarmuż jest bogaty w luteinę i zeaksantynę, potężne substancje odżywcze, które chronią oczy. Wiele badań wykazało, że ludzie, którzy spożywają wystarczającą ilość luteiny i zeaksantyny, mają znacznie mniejsze ryzyko zwyrodnienia plamki i zaćmy, dwóch bardzo często występujących zaburzeń oczu. Witamina A ma natomiast istotny wpływ na widzenie po zmroku.



Wiele ważnych minerałów znajduje się w jarmużu, a niektóre z nich na ogół brakuje w dzisiejszej diecie. Należą do nich wapń, potas i magnez. Wapń ma ogromny wpływ na zdrowie kości i zębów, a potas i magnez regulują ciśnienie krwi.



Jarmuż – przepis na chipsy

Jarmuż doskonale sprawdzi się w codziennej diecie. Najprostszym sposobem jest dodanie go do różnych koktajli. Warto jednak zaszaleć i spróbować... chipsów z jarmużu.

Nagrzej piekarnik do 120℃. W tym czasie umyj i osusz liście, poszarp je na mniejsze kawałki, usuwając twarde łodygi. Skrop jarmuż oliwą z oliwek (lub olejem z awokado) i posyp solą. Można wymieszać liście, by lepiej rozprowadzić oliwę i sól. Gdy piekarnik się nagrzeje, rozłóż liście na papierze do pieczenia i piecz 15 min. aż staną się chrupiące. Smacznego!

Czytaj także:

Dlaczego warto jeść pestki dyni?