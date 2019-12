Wigilijny kompot z suszu – cudowne właściwości prozdrowotne

Kompot z suszu większość z nas pije wyłącznie w czasie świąt Bożego Narodzenia. A szkoda, ponieważ ten wyjątkowy kompot z suszonych owoców ma niesamowite właściwości prozdrowotne i nie bez powodu znajduje się na wigilijnym stole. Suszone owoce pełne są bowiem składników odżywczych i związków, które regulują przemianę materii i ułatwiają trawienie świątecznych potraw. Możemy więc przygotowywać go także w ciągu roku. Choć niewątpliwie w czasie Bożego Narodzenia smakuje najlepiej. Zapach kompotu z suszonych owoców po prostu kojarzy nam się ze świąteczną atmosferą, choinką, prezentami i wigilijnymi daniami.

Niektórzy mówią, że do wigilijnego kompotu trzeba dorosnąć. Niewiele dzieci przebada za jego specyficznym smakiem i choć rodzice gorliwie namawiają swoje pociechy, żeby chociaż spróbowały, rzadko się to udaje. Jednak przyjdzie na to czas. Większość dorosłych uwielbia wigilijny kompot z suszu.

Kompot z suszu – właściwości prozdrowotne

Tradycyjny kompot z suszu powinien zawierać trzy rodzaje suszonych owoców – jabłka, śliwki i gruszki. Niektórzy jednak nieco wzbogacają jego smak, dodając cynamon, kardamon czy miód. Jednak cały sekret działania kompotu z suszu opiera się na tych trzech składniach i ich cudownych, prozdrowotnych właściwościach.

Suszone owoce są doskonałym źródłem cennego błonnika, który przyspiesza przemianę materii i ułatwia trawienie. Popijając kompot z suszu w trakcie posiłku, nie odczujemy skutków obżarstwa, ponieważ poprawi on perystaltykę jelit. Oczywiście, nie zapobiegnie on tyciu, jeśli zjemy za dużo, ale na pewno zredukuje nieprzyjemne uczucie dyskomfortu w przewodzie pokarmowym.



Wigilijny kompot z suszu to także źródło cennych witamin (np. witamin z grupy B, witaminy E czy K).



Suszone owoce są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy, zwłaszcza polifenoli, które poprawiają przepływ krwi, usprawniają pracę przewodu pokarmowego, zmniejszają uszkodzenia oksydacyjne i ryzyko wystąpienia wielu chorób.



Suszone owoce są źródłem potasu, który ma bardzo dobry wpływ na pracę serca. Kompot z suszu reguluje poziom cukru we krwi, może pomóc obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu we krwi, a także zmniejszyć stan zapalny. Zawierają również magnez, który także reguluje pracę serca.



Suszone śliwki są naturalnymi środkami przeczyszczającymi, a więc picie kompotu z suszu zapobiegnie zaparciom po wigilijnej wieczerzy. Jako świetne źródło przeciwutleniaczy, suszone śliwki mogą zapobiegać chorobom serca i nowotworom.



Suszone owoce zwykle zawierają znaczne ilości naturalnych cukrów. Dlatego też nie ma sensu słodzić wigilijnego kompotu.



