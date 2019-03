Te warzywa chronią przed rakiem. Na pewno masz je w domu

Cebula i czosnek to jedne z najpopularniejszych warzyw. Kupimy je w każdym sklepie, większość z nas zawsze ma je w domu. Zarówno cebulę jak i czosnek można stosunkowo długo przechowywać, bez obaw, że się zepsują. Warzywa te, choć na ogół dodaje się je do potraw w niedużych ilościach, rewelacyjnie wpływają na smak. Naukowcy z First Hospital of China Medical University postanowili sprawdzić, czy spożywanie większych ilości tych warzyw może zapobiec rozwojowi raka okrężnicy i odbytnicy. Wyniki swoich badań opublikowali na łamach Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology. Już wcześniej badacze wykazali, że związki znajdujące się w czosnku i cebuli są bioaktywne, a w medycynie naturalnej używa się ich od wieków.

Warzywa bogate w allicynę a nowotwory

Naukowcy zaprosili do badań 833 osoby z rakiem jelita grubego oraz 833 zdrowych osób. Uczestnicy byli jednak w podobnej grupie wiekowej i zamieszkiwali ten sam region. Wszyscy wypełnili bardzo szczegółowy kwestionariusz, dotyczący m.in. nawyków żywieniowych i częstotliwości spożywania niektórych produktów.

Naukowcy odkryli, że zgodnie istniała istotna zależność między ilością warzyw bogatych w allicynę, które osoba je konsumuje, a ryzykiem raka okrężnicy i odbytnicy. Ci, którzy jedli ich najwięcej mieli aż o 79 proc. niższe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Korelacja była również widoczna zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Jest to ciekawe, ponieważ w niektórych wcześniejszych badaniach zaobserwowano różnice między płciami.

Oczywiście samo spożywanie tych warzyw nie zmniejszy ryzyka w znaczący sposób, ale w połączeniu z innymi zmianami w diecie mogą mieć znaczenie. Naukowcy już wcześniej mówili, że w profilaktyce nowotworowej należy np. ograniczyć czerwone mięso, żywność przetworzoną, cukier, za to wprowadzić dużo świeżych warzyw i owoców, bogatych antyoksydanty i błonnik. Regularne spożywanie cebuli i czosnku będzie dodatkowym elementem zdrowej, antyrakowej diety.

