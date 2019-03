Jak naturalnie obniżyć poziom cukru?

Utrzymywanie prawidłowego poziomu cukru we krwi jest bardzo ważne dla ogólnego stanu zdrowia. Kiedy poziom cukru we krwi – lub poziom glukozy we krwi – spada zbyt nisko, może powodować zmęczenie, senność i trudności z koncentracją. Stan ten nazywany jest hipoglikemią. Wysoki poziom cukru we krwi (inaczej hiperglikemia) może powodować podobne działania niepożądane, ale z czasem mogą prowadzić do insulinooporności i cukrzycy typu 2.

Każdy z nas powinien regularnie mierzyć poziom glukozy we krwi. A to dlatego, że cukrzyca rozwija się powoli, latami, dając na początku bardzo subtelne objawy. Nasz organizm przystosowuje się do efektów hiperglikemii, a dokładniej – my sami zaczynamy się przyzwyczajać do niepokojących objawów i tym samym ignorujemy je. Dlatego też zbyt wysoki poziom cukru we krwi często bywa wykryty przypadkiem, podczas rutynowych badań.

Normalny poziom cukru we krwi na czczo (pomiary wykonane przed pierwszym posiłkiem w ciągu dnia) powinien wynosić 100 mg/dl lub mniej. Dwie godziny po zjedzeniu poziom cukru we krwi powinien być mniejszy niż 140 mg/dl. Jeżeli nasze wyniki nieznacznie odbiegają od normy, lekarz zapewne zaleci kontrolowanie poziomu cukru w sposób naturalny – dietą i aktywnością fizyczną, czyli zmianami w stylu życia – a nie lekami. Jeśli jednak zalecił stosowanie lekarstw, należy przestrzegać zaleceń. Początki leczenia cukrzycy czy walki z wysokim poziomem cukru bywają żmudne, ponieważ wymagają stosowania przez pacjenta dzienniczka posiłków, ale też regularnych pomiarów cukru w ciągu dnia i zapisywania wyników, swojego samopoczucia. To pozwala na idealne dopasowanie dawki leków, dlatego nie wolno bagatelizować tych zaleceń – niewłaściwie przyjmowane leki mogą drastycznie obniżyć poziom cukru we krwi i doprowadzić do hipoglikemii – stanu bardzo niebezpiecznego dla życia.

Wysoki poziom cukru jest bardzo groźny

Jeśli zbyt wysokie poziomy cukru zostaną wykryte na wczesnym etapie, poziom glukozy we krwi można kontrolować zmianami w stylu życia, ponieważ problem ten bardzo często wynika z niezdrowej diety. Wysokie stężenie cukru we krwi zwykle wiąże się z cukrzycą, ale prawda jest taka, że ​​u każdego może wystąpić wysoki poziom glukozy po spożyciu posiłku o wysokiej zawartości węglowodanów. Przyczyny hiperglikemii to choroba, infekcja, stres, niektóre leki lub niewystarczająca ilość insuliny. Trwała hiperglikemia upośledza zdolność trzustki do wytwarzania insuliny. Organ następnie produkuje zbyt dużo hormonu. W końcu trwale uszkodzona trzustka nie może już produkować insuliny.

Jak naturalnie obniżyć poziom cukru?

Poznaj kilka naturalnych sposobów, które pozwalają stabilizować poziom cukru we krwi.

Spożywanie orzechów. Badania pokazują, że składniki odżywcze w orzechach mogą poprawić ciśnienie krwi, kontrolować poziom cukru we krwi i powstawanie stanów zapalnych, jak również zwiększać metabolizm tłuszczów i pozytywnie wpływać na ściany naczyń krwionośnych.



Używanie cynamonu. Przyprawa ta nie tylko rewelacyjnie smakuje. Pomaga także obniżyć poziom cukru we krwi po jedzeniu i walczyć z apetytem na słodkie.



Suplementacja chromu i magnezu. Powinniśmy ją rozpocząć, jeżeli oznaczyliśmy ich poziom i okazało się, że mamy niedobór. W innym wypadku wystarczy spożywać regularnie produkty bogate w magnez i chrom. Chrom jest niezbędnym minerałem, którego działanie polega na zwiększeniu działania insuliny, którą organizm wykorzystuje w celu przywrócenia normalnego poziomu glukozy. Magnez również pozwala stabilizować poziom cukru we krwi.



Zaprzyjaźnij się z octem jabłkowym. Dodanie octu do żywności wydaje się obniżać indeks glikemiczny posiłku i/lub zwiększa wrażliwość na insulinę.



Sięgaj po pełne ziarno. Żywność pełnoziarnista ze źródeł takich jak jęczmień, żyto i otręby owsiane zawiera rozpuszczalnego błonnika. Ten spowalnia trawienie, zapobiegając skokowi cukru we krwi od razu po posiłku. Pamiętaj jednak, że należy kontrolować ilość węglowodanów w diecie.



Jedz warzywa. Ale staraj się wybierać te bez skrobi.



Jedz regularnie. Dzięki temu unikniesz nagłych wahań poziomu cukru we krwi.



Pij wodę. Odwodnienie powoduje, że nerki zatrzymują płyn, więc nadmiar cukru nie jest wypłukiwany z organizmu. Dodatkowo, wątroba reaguje na odwodnienie, uwalniając cukry do krwioobiegu.



Ruszaj się. Każdy rodzaj ćwiczeń wykonywanych po posiłku pomoże spalić nadmiar węglowodanów i obniżyć poziom glukozy we krwi. Nie musisz jednak ruszać się tylko po posiłku. Wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej bardzo dobrze wpłynie na zdrowie i pomoże zapanować nad poziomem cukru we krwi.



Zrezygnuj ze słodyczy.



