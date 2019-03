Rusz się na wiosnę! Jak zwiększyć swoją motywację do ćwiczeń?

Coraz dłuższe i cieplejsze dni oraz wiążące się z większą ilością słońca dobre samopoczucie to najlepsza motywacja do walki ze zbędnymi kilogramami. Niestety wiosenna energia nie zawsze potrafi wygrać z naszymi codziennymi nawykami, dlatego warto po prostu zakochać się na wiosnę w ćwiczeniach fizycznych. Gwarantujemy, że taka miłość się opłaci i pozwoli w pełni cieszyć się piękną sylwetką oraz znacznie lepszym zdrowiem.

Jak zwiększyć motywację do ćwiczeń?

Brak motywacji to największa przeszkoda na drodze do aktywnego stylu życia. Nie oznacza to jednak, że mamy rezygnować, lub co gorsza, na siłę zmuszać się do ćwiczeń. Wystarczy odpowiednie podejście oraz dobre określenie celów, aby ćwiczenia fizyczne stały się przyjemnością, o której będziemy marzyć każdego dnia. Brzmi pięknie, ale jak to wygląda w praktyce…

„Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał”. – Zig Ziglar

W każdym z nas tkwi niesamowity potencjał. Wystarczy tylko go odkryć i wykorzystać zgodnie z potrzebą chwili. Trzeba jednak pamiętać, że nie od razu osiągniemy maksimum swoich możliwości. Głównym wrogiem motywacji do działania jest stawienie sobie niemożliwych do osiągnięcia celów. W przypadku ćwiczeń fizycznych największą przeszkodą jest przerośnięta ambicja. Nie da się wstać z kanapy i od razu wziąć udziału w maratonie lub w tydzień zbudować muskulatury godnej zawodowego kulturysty. Trzeba o tym zawsze pamiętać i iść do przodu małymi krokami, bo tylko wówczas osiągnięte efekty będą stale nakręcały nas do działania.

Postaw na skuteczny plan i realizuj go powoli, czyli metoda małych kroków

Bez planu nie da się osiągnąć celów, bo tak naprawdę nie są one wyznaczone, dlatego, aby nie stracić motywacji już na starcie, trzeba najpierw określić swoje cele i ułożyć plan, który pozwoli na ich realizację. Znacznie łatwiej jest zmotywować się do ćwiczeń, gdy założymy, że w miesiącu schudniemy 2 kg i poprawimy formę na tyle, aby móc wejść na 5 piętro bez zadyszki, niż wówczas, gdy zaplanujemy sobie zrzucenie 15 kg i osiągnięcie figury supermodelki.

Niestety bardzo często stawiamy sobie właśnie nierealne cele, a nasz plan uwzględnia jedynie efekt końcowy. Planując mordercze treningi co drugi dzień, nic nie osiągniemy, a dodatkowo nabawimy się kontuzji i bolesnych zakwasów.

Na początek wystarczy codzienny spacer, krótka gimnastyka w domu oraz aktywne spędzanie wolnego czasu np. na basenie. Kiedy poprawa formy będzie widoczna i na dobre zapomnimy o zimowym rozleniwieniu, przyjdzie czas na zwiększenie intensywności ćwiczeń.

Zaangażuj w Twoją poprawę formy rodzinę i przyjaciół

Razem łatwiej jest osiągać wyznaczone cele. Każde wyzwanie treningowe pomaga w zwiększeniu motywacji, dlatego warto w swoją zmianę stylu życia zaangażować rodzinę i przyjaciół – nic tak nie motywuje do aktywności, jak zdrowa rywalizacja.

Metoda kija i marchewki

Dobre zdrowie, piękne ciało, więcej sił i lepsze samopoczucie – to jedynie nieliczne z zalet częstej aktywności fizycznej. Trzeba jednak pamiętać, że za osiągnięcie konkretnego celu należy się nagroda! Nieważne czy będzie to kolejny zrzucony kilogram, czy dodatkowy przebiegnięty kilometr. Plan treningowy powinien uwzględniać małe nagrody po osiągnięciu kolejnych etapów w dążeniu do lepszej formy i realizacji indywidualnych celów. Bez nich nie poprawimy motywacji i szybko ulegniemy pokusie odpuszczenia sobie zaplanowanych wcześniej ćwiczeń.

Jak zmotywować się do ćwiczeń? Pomocne mogą okazać się aplikacje na smartfona, które nie tylko „podpowiedzą nam”, w jaki sposób ćwiczyć, ale także przypomną o treningu i podsumują postępy. Polecanym sposobem na zwiększoną motywację jest także korzystanie z cytatów motywacyjnych, które można przyczepić np. na drzwiach lodówki, aby „odstraszały” od podjadania.

