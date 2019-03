Ze świecą szukać osób, które nie lubią brzoskwiń z puszki. Są szybką i prostą przekąską, która może stać na półce miesiącami i czekać na czarną godzinę, gdy w domu nie będzie nic słodkiego.

Ile kalorii mają brzoskwinie z puszki?

To zależy, czy wybierzemy te w „sosie własnym” czy też „w syropie”. Powszechnie wiadomo, że to, co występuje w sosie własnym, zawiera mniej kalorii. Przykład? Będąc na diecie, lepiej sięgnąć po tuńczyka „w sosie własnym” niż w oleju.

W 100g brzoskwiń z puszki w sosie własnym znajduje się 39 kalorii. To naprawdę mało. W tej samej ilości brzoskwiń z puszki w syropie (a takie kupujemy najczęściej) znajduje się już 55 kalorii. A ponieważ brzoskwinie wydają nam się ogólnie niskokaloryczne (a już na pewno bardzo zdrowe), podczas konsumpcji raczej sobie nie żałujemy. Niektórzy potrafią w mig opróżnić całą puszkę.

Dla porównania w 100g surowych brzoskwiń (ważone bez pestki) znajdziemy tylko 33 kalorie. Będą też zdecydowanie bardziej sycące. Już samo jej przeżuwanie wymaga więcej wysiłku, a zjedzona ze skórką dostarczy mnóstwa witamin i błonnika.

