Ile kalorii ma makrela? Czy można jeść ją na diecie?

Makrelę zalicza się do tłustych ryb. Zdecydowanym plusem jest jednak duża zawartość zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3 i witaminy D. Jest też doskonałym źródłem selenu.

Trzeba jednak pamiętać, że makrela może kumulować w sobie duże ilości rtęci, dlatego lepiej spożywać ją sporadycznie. Nie jest wskazana dla kobiet w ciąży i małych dzieci.

Ile kalorii ma makrela?

W 100 g surowej makreli znajdują się 223 kalorie. W 100 g smażonej makreli jest 188 kalorii, jednak standardowa porcja waży na ogół 220 g, co daje 414 kalorii. Najbardziej kaloryczna jest jednak wersja wędzona. W 100 g takie produktu znajdują się 354 kalorie. Porcja ważąca więc 150 g będzie zawierała 531 kalorii to dużo. Biorąc pod uwagę, że najczęściej wybieramy wędzoną makrelę, trzeba liczyć się z tym, że będzie to kaloryczny posiłek.

Osoby będące na diecie powinny raczej unikać wędzonej makreli lub jeść ją sporadycznie, w niewielkich ilościach. Zawsze wówczas warto pamiętać, że jest kaloryczna i tak skomponować inne posiłki danego dnia, by doprowadzić do deficytu kalorycznego.

