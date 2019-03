3 błędy, przez które tyjemy, zamiast tracić na wadze

Stosujesz dietę, a twoja waga pokazuje więcej kilogramów niż przed rozpoczęciem odchudzania. Nie oznacza to, że jest zepsuta. Przybieranie na wadze w czasie stosowania diety nie jest wcale rzadkim przypadkiem. Co więcej, sami wpływamy na to, że kilogramów, zamiast ubywać, stale przybywa.

Podejmując decyzję o odchudzaniu, trzeba wiedzieć, że nie jest to proste wyzwanie. Bez odpowiedniego przygotowania, można się rozczarować i stracić motywację do działania. Dlaczego tyjesz, zamiast chudnąć, mimo diety i aktywności fizycznej? Powodów może być więcej niż Ci się wydaje! Skuteczne odchudzanie nie musi być trudne! Lista błędów, które popełniamy w czasie odchudzania, jest bardzo długa. Wpływają one nie tylko na efekty stosowania diety, ale także naszą formę psychiczną. Trudno jest cieszyć się życiem i mieć motywację do działania, gdy efektów naszych wysiłków nie widać. Warto pamiętać, że jednym z powodów braku efektów odchudzania i tycia na diecie są problemy endokrynologiczne, związane m.in. z zaburzeniami w wydzielaniu hormonów tarczycy. Z tego względu bezskuteczne odchudzanie wymaga wizyty u lekarza! Tak naprawdę każdą kurację odchudzającą powinniśmy rozpocząć od wykonania badań kontrolnych, bo tylko wówczas możliwy jest wybór diety, która trafi w potrzeby naszego organizmu. Mitem jest na przykład to, że osoby z nadwagą nie cierpią na anemię, a choroba ta wymaga stosowania odpowiednio dobranej diety i przyjmowania preparatów z żelazem. Pulchną sylwetkę mylnie kojarzymy z dobrobytem, a prawda jest bardzo smutna – nadwaga i otyłość nie biorą się ze zdrowego jedzenia, więc osoby ją mające, bardzo często borykają się z różnymi niedoborami żywieniowymi, które dieta odchudzająca jedynie pogłębia. Błędy w czasie odchudzania 1. Zbyt niska kaloryczność posiłków Mało nie znaczy dobrze! Tak naprawdę jedząc zbyt mało, możemy jedynie nabawić się różnych dolegliwości i cierpieć z powodu złego samopoczucia, ale na pewno nie schudniemy. Problem tkwi w tym, że organizm ludzki został wyposażony w „mechanizmy awaryjne”, które umożliwiają przetrwanie w okresie ograniczonego dostępu do pożywienia. Dzięki nim pewien odsetek ludności przetrwał liczne klęski głodu i nieurodzaju, a teraz my nie możemy skutecznie schudnąć. Nagłe ograniczenie kaloryczności posiłków to dla naszego organizmu znak, że dzieje się coś niedobrego. Jeżeli brakuje pożywienia, oznacza to, że należy przejść w tryb magazynowania kalorii, a nie ich spalania. Zaczynając się odchudzać, myślmy całkiem inaczej i tutaj popełniamy ogromny błąd. Nie jedząc, spowalniamy metabolizm oraz sprawiamy, że braki energii, która powinna pochodzić z pożywienia uzupełniane są poprzez spalanie tkanki mięśniowej, a nie tkanki tłuszczowej. 2. Zbyt mała ilość wody w diecie Odwodnienie przez długi czas może nie dawać wyraźnych objawów. Wpływa jednak negatywnie na funkcjonowanie organizmu i powoduje m.in. zaburzenia metaboliczne. Aby skuteczne schudnąć, konieczne jest codzienne picie wody w ilości minimum 1,5 litra – nie wlicza się tutaj wody, którą zalewamy kawę i herbatę! Dużo pijąc, usprawniamy metabolizm, oczyszczamy nasz organizm z blokujących odchudzane toksyn, a także poprawiamy elastyczność skóry, która w czasie stosowania diety musi podołać wielu wyzwaniom. Pijąc zbyt mało wody, dotkliwiej odczuwamy głód, co także nie sprzyja odchudzaniu i prowadzi do podjadania. Czytaj także:

Dieta kopenhaska – trwa tylko 13 dni i obiecuje utratę do 10 kg. Czy to możliwe? 3. Brak snu i stres Brak snu i zestresowanie także wpływają na efekty odchudzania. Jeżeli śpimy zbyt mało i jesteśmy stale zestresowani, poziom kortyzolu w naszym organizmie rośnie i tym samym narażamy się na pogorszenie stanu zdrowia oraz problemy z utratą zbędnych kilogramów. Stres sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha i magazynowaniu kalorii, dlatego trzeba nauczyć się relaksować oraz znaleźć swój sposób na oderwanie się od szarej rzeczywistości. Niestety częstym lekarstwem na stres jest podjadanie, dlatego lepiej szukać aktywnych sposobów na relaks, zamiast stawiać na chwilę lenistwa w towarzystwie tabliczki czekolady. Warto pamiętać, że stres powoduje także sama dieta, więc należy podchodzić do odchudzania w odpowiedni sposób, traktując dietę nie jak karę, a początek nowego, lepszego życia. Czytaj także:

