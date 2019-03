Ile kalorii ma ryż? Czy można jeść go na diecie?

Ryż jest jednym z najczęściej spożywanych ziaren na świecie. W wielu krajach jest to podstawowy produkt, będący bazą dla większości dań. Jest lekkostrawny i smaczny. Chociaż istnieje kilka rodzajów ryżu, najczęściej sięgamy po zwykły, biały. To błąd, ponieważ jest on oczyszczony m.in. z błonnika. Biały ryż to źródło łatwo przyswajalnych węglowodanów, które sprzyjają otyłości.

Różne rodzaje ryżu zawierają różne ilości tych skrobi, co wpływa na ich teksturę i strawność. Dlatego też mówi się, że brązowy (nieoczyszczony) ryż jest zdrowszy – korzystniej wpływa na metabolizm. Ma zdecydowanie więcej błonnika i witamin.

Ile kalorii ma biały ryż, a ile brązowy?

W 100 g białego ryżu znajduje się 130 kalorii. Natomiast w 100 g brązowego ryżu jest ich nieco mniej – 112 kalorii.

Zdecydowanie lepiej sięgnąć po brązowy ryż i to nie tylko ze względu na liczbę kalorii (różnica nie jest duża). Jest bogaty nie tylko w błonnik, ale też zawiera więcej manganu, magnezu, fosforu, witaminy B6 i selenu.

Badania wykazały, że ludzie, którzy jedzą pełne ziarna, takie jak brązowy ryż, ważą mniej niż ci, którzy tego nie robią, a także występuje u nich mniejsze ryzyko przyrostu masy ciała.

Ryż na diecie? Tak, ale brązowy.

