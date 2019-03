Odchudzasz się czy głodzisz? Niepokojące objawy, które powinny dać do myślenia

Specjaliści ds. żywienia są zgodni, że restrykcyjne diety rujnują zdrowie. Wiele mówi się o popularnych dietach, obiecujących spadek nawet kilkunastu kilogramów w ciagu dwóch tygodni (jak dieta norweska, kopenhaska, militarna czy dieta baletnicy) po to, by zwiększyć świadomość niebezpieczeństw, jakie ze sobą niosą. Niestety diety te wciąż cieszą się popularnością, a kto raz ich spróbował, na ogół żałuje. Prowadzą do problemów zdrowotnych, niedożywienia, niedoborów, a nawet mogą powodować uszkodzenia narządów. Nie mówiąc już o efekcie jo-jo, którego po prostu nie da się uniknąć. Co więcej, każde kolejne zaliczenie tego typu diety sprawia, że coraz trudniej rozstać się ze zbędnymi kilogramami, ponieważ dochodzi m.in. do spowolnienia metabolizmu.

Czytaj także:

Próbujesz jeść zdrowiej? Zacznij posiłek od kalorycznego deseru

Drastyczne ograniczenie kalorii ma zły wpływ na zdrowie

Skuteczne odchudzanie wymaga ograniczenia spożycia kalorii w ciagu doby. Obliczenie właściwego deficytu nie jest jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. Obserwując swoje nawyki żywieniowe, jedząc mniej więcej to samo każdego dnia, możemy oczywiście kierować się najprostszą zasadą i po prostu zmniejszyć objętość porcji, wprowadzić więcej warzyw. Jeszcze do tego dołączymy aktywność fizyczną, odchudzanie powinno zakończyć się sukcesem.

Problem w tym, że większość z nas popada ze skrajności w skrajność. Chcąc schudnąć, drastycznie ograniczamy kalorie. Wydaje nam się, że to najlepszy sposób, gwarantujący szybkie zrzucenie zbędnych kilogramów. Niestety, takie podejście niewiele różni się od przejścia na jedną z restrykcyjnych, niezalecanych diet.

Ta metoda nie tylko utrudnia osiągnięcie zdrowej wagi, ale może także powodować problemy zdrowotne.

Czytaj także:

Morwa biała – idealny suplement na odchudzanie?

Objawy świadczące o niedostatecznym spożyciu kalorii

Każdy z nas potrzebuje określonej liczby kalorii, by mógł normalnie funkcjonować. Jedzenie jest niezbędne do życia i to dzięki niemu oddychamy, ruszamy się, nasze mózgi są dotlenione. Długotrwałe spożywanie niewielkiej ilości kalorii bardzo szybko odbije się więc na ogólnym samopoczuciu, a później na zdrowiu.

Jeśli w czasie odchudzania pojawiły się u ciebie następujące objawy, musisz jeszcze raz przeanalizować swoje menu i najprawdopodobniej pójść do pomoc do specjalisty, który specjalnie dla ciebie ułoży odpowiednią, zdrową dietę:

Jesteś zmęczony. Niezależnie od tego, czy pomijasz posiłki czy ograniczasz jedzenie, jeśli spożywasz zbyt mało kalorii, może się okazać, że dostarczasz organizmowi za mało niezbędnych składników odżywczych. Potrzebujemy ich wszystkich – węglowodanów, białka i tłuszczu oraz witamin. Zmęczenie jest jednym z pierwszych objawów, świadczących o przejściu na niewłaściwą dietę.



Niezależnie od tego, czy pomijasz posiłki czy ograniczasz jedzenie, jeśli spożywasz zbyt mało kalorii, może się okazać, że dostarczasz organizmowi za mało niezbędnych składników odżywczych. Potrzebujemy ich wszystkich – węglowodanów, białka i tłuszczu oraz witamin. Zmęczenie jest jednym z pierwszych objawów, świadczących o przejściu na niewłaściwą dietę. Masz problemy z pamięcią i koncentracją. Masz wrażenie, że twój mózg działa na zwolnionych obrotach? Aby mógł właściwie funkcjonować, potrzebuje nie tylko tlenu (uwaga, do tego potrzebne są produkty bogate w żelazo!), ale też cukru. Oczywiście nie tego białego, rafinowanego, ale cukrów złożonych.



Masz wrażenie, że twój mózg działa na zwolnionych obrotach? Aby mógł właściwie funkcjonować, potrzebuje nie tylko tlenu (uwaga, do tego potrzebne są produkty bogate w żelazo!), ale też cukru. Oczywiście nie tego białego, rafinowanego, ale cukrów złożonych. Wypadają ci włosy i łamią się paznokcie. Najprawdopodobniej zmagasz się z niedoborem. Może chodzić np. o cynk lub białko.



Najprawdopodobniej zmagasz się z niedoborem. Może chodzić np. o cynk lub białko. Masz zaparcia. Jeśli jesz za mało, twój metabolizm będzie spowalniał. Mogą więc pojawić się dokuczliwe zaparcia. Objaw ten wystąpi także wtedy, gdy skupisz się na spożyciu dużej ilości błonnika (to akurat dobrze), ale zapomnisz o wypijaniu minimum 2 litrów wody.



Jeśli jesz za mało, twój metabolizm będzie spowalniał. Mogą więc pojawić się dokuczliwe zaparcia. Objaw ten wystąpi także wtedy, gdy skupisz się na spożyciu dużej ilości błonnika (to akurat dobrze), ale zapomnisz o wypijaniu minimum 2 litrów wody. Waga przestała spadać. Drastyczne ograniczenie kalorii jest spektakularne tylko na początku. Mniejsze deficyty (przypuszczalnie 250–500 kalorii) są często wszystkim, czego potrzebujesz, aby zobaczyć długoterminową utratę wagi.



Drastyczne ograniczenie kalorii jest spektakularne tylko na początku. Mniejsze deficyty (przypuszczalnie 250–500 kalorii) są często wszystkim, czego potrzebujesz, aby zobaczyć długoterminową utratę wagi. W przypadku kobiet: zanik miesiączki. To charakterystyczny objaw, świadczy już o poważnym niedożywieniu i zaburzeniach gospodarki hormonalnej.



Czytaj także:

Czy czerwona herbata pomaga schudnąć?