Ile kalorii ma ketchup? Czy można jeść go na diecie?

Ketchup to najpopularniejszy sos pomidorowy podawany na zimno. Można kupić go w każdym sklepie spożywczym, a wybór wcale nie jest łatwy. I nie chodzi tylko o to, czy wolimy ostry czy łagodny ketchup. Poszczególne produkty bardzo różnią się składem, co przekłada się nie tylko na smak, ale także na jakość i wpływ na zdrowie. Warto czytać etykiety, ponieważ niektóre produkty zawierają niewiele pomidorów, a przecież to powinien być główny składnik ketchupu.

Trzeba uważać na coś jeszcze – ilość soli i cukru. I jedno i drugie jest niewskazane na diecie odchudzającej. Na cukier powinni uważać diabetycy, a sól m.in. osoby zmagające się z nadciśnieniem.

Ile kalorii ma ketchup?

Na ty pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kaloryczność poszczególnych produktów się różni. „Przewodnik po kaloriach” (wydawnictwo: Firma Księgarska) podaje, że w 100 g ketchupu znajduje się 98 kalorii. Wikipedia natomiast mówi, że 111. Warto wziąć do ręki swój ulubiony ketchup i sprawdzić jego kaloryczność.

Rezygnacja z ketchupu może być prostym sposobem na redukcję kalorii. Szczególnie, jeśli sięgamy po niego kilka razy dziennie – do kanapek, frytek, zapiekanek...

