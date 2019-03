Jak obniżyć ciśnienie w naturalny sposób? Włącz do diety te produkty

Karczewski: Żadna władza nie zrobi tak, że nie będzie kolejek na...

To, co wydarzyło się w Sosnowcu, przez długi czas stanowiło temat numer jeden w mediach. Śmierć 39-latka, który przez długi czas czekał na udzielenie pomocy, rozbudziła na nowo dyskusję na temat sytuacji polskiej służby zdrowia. Do tej...