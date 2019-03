Picie wody kranowej może być zdrowe. W każdym dużym mieście, a także w mniejszych miejscowościach można uzyskać informację na temat jakości wody w lokalnych wodociągach. Dodatkowo można sprawdzić na stronach internetowych miast i gmin dokładne parametry dostarczanej do domu wody. Uważać trzeba, jednak, gdy korzystamy z własnego ujęcia wody – wówczas trzeba we własnym zakresie zadbać o systematyczne badanie jej jakości.

Czy woda z kranu jest zdrowa?

Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile moglibyśmy zaoszczędzić na wodzie butelkowanej i jak bardzo wdzięczne byłoby nam za to środowisko naturalne. Ilość plastikowych butelek, które wyrzucamy do śmieci to ogromny problem dla środowiska – jedna butelka plastikowa rozkłada się od 100 do 1000 lat! Warto o tym pamiętać i zastanowić się na tym, czy faktycznie musimy korzystać z wody butelkowanej, która w większości jest wodą źródlaną o zawartości składników mineralnych mniejszej niż kranówka.

Czy można pić wodę z kranu?

Picie wody jest ważne dla naszego zdrowia. Woda to źródło życia, bez którego nie jesteśmy w stanie długo przetrwać. Chociaż pijemy jej nadal mało, coraz większą uwagę przywiązujemy do jakości. Z założenia uważamy wodę kranową za szkodliwą dla zdrowia, choć pewnie wiele osób zauważyło, że od wielu lat nie ma ona charakterystycznego zapachu chloru, który kiedyś stanowił jedno z podstawowych zabezpieczeń przed obecnymi w wodzie i rurociągach drobnoustrojami.

Z obawy o zdrowie sięgamy po wodę butelkowaną, która czasami nie ma nic wspólnego z wodą mineralną i może mieć gorszy skład niż ta, płynąca z naszego kranu. Wydaje się to dziwne, ale tak właśnie jest, bo nowoczesne procesy technologiczne uzdatniania wody, zapewniają jej wysoką jakość. W naszych kranach płynie najczęściej woda średnio lub niskozmineralizowana, ale i tak, jak pokazują badania, może ona mieć więcej cennych minerałów np. wapnia i magnezu niż woda źródlana.

Konieczność podołania bardzo restrykcyjnym normom UE wymogło na wodociągach diametralną zmianę sposobów uzdatniania wody. W nowoczesnych laboratoriach nad jej jakością czuwają teraz nie tylko zaawansowane technologicznie laboratoria, ale także wyjątkowo wrażliwy na wszelkie zmiany narybek i małże. Żywe testy jakości wody pozwalają niemal natychmiast zauważyć wszelkie odstępstwa od normy i są jednym z najlepszych dowodów na to, że woda z naszych kranów może być spożywana nawet bez przegotowania.

Oczywiście zdarzają się awarie wodociągów, jednak od wielu lat jest ich coraz mniej i najczęściej występują na terenach nieskanalizowanych oraz tam, gdzie sieć wodociągowa pamięta zamierzchłe czasy.

Czy można pić kranówkę?

Coraz więcej mówi się o tym, że woda z kranu może być alternatywą dla wody butelkowanej, ale trzeba wiedzieć, że zanim dotrze ona do naszego domu, musi przedostać się przez skomplikowane labirynty rur, a większość skażeń występuje w naszym najbliższym otoczeniu, czyli na przyłączach do budynków. Warto o tym pamiętać, bo spółdzielnie mieszkaniowe oraz my sami jako właściciele prywatnych posesji, jesteśmy przekonani, że nasze rury są bezpieczne – niestety to właśnie w nich często rozwijają się chorobotwórcze bakterie, które zagrażają zdrowiu oraz pogarszają jakość wody, która płynie z naszego kranu.

Dla pewności można wykonać badanie wody lub zacząć korzystać z dzbanków filtrujących oraz specjalnych nakładek na kran. Mimo wielu sposobów na dodatkowe uzdatnienie wody kranowej trzeba jednak pamiętać, że nie można jej podawać bez wcześniejszego przegotowania niemowlętom i małym dzieciom.

