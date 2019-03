Co potrafi pestka z awokado? Naukowcy: W przyszłości może pomóc w leczeniu poważnych chorób

Awokado jest jednym z najzdrowszych owoców, jakie możemy dostać w sklepie. Z powodzeniem można zaliczyć się do tzw. „superfoods”, czyli superżywności. A to dlatego, że awokado jest pełne zdrowych kwasów tłuszczowych i składników odżywczych. Jego cechy charakterystyczne to gruba, zielona lub brunatna skórka i ogromna pestka w środku.

Właściwości prozdrowotne awokado

Awokado często jest zalecane w diecie odchudzającej, ponieważ to doskonałe i zdrowe źródło tłuszczu. Stanowi też podstawę diety wegetariańskiej i wegańskiej.

Awokado ma bardzo dobry wpływ na zdrowie człowieka:

obniża poziom cholesterolu,



wspomaga odchudzanie,



umożliwia rozpuszczanie się niektórych witamin (A, D, E, K),



reguluje ciśnienie krwi,



zapobiega występowaniu wad cewy nerwowej u płodu,

zapobiega cukrzycy,

przyspiesza metabolizm,

wykazuje działanie przeciwnowotworowe dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy,

wspiera pracę układu immunologicznego,

sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

O ile miąższ awokado coraz częściej wykorzystujemy w kuchni, tak pestka z tego owocu na ogół trafia do kosza.

Co potrafi pestka z awokado?

Naukowcy z Pennsylvania State University twierdzą, że w pestkach z awokado znajduje się ekstrakt, który może mieć ważne właściwości przeciwzapalne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat badacze ci wyodrębnili i opracowali związek z nasion awokado, wytwarzając pomarańczową ciecz. W 2016 roku, po opatentowaniu tej mieszanki pochodzącej z awokado jako barwnika, Joshua Lambert i Gregory Ziegler założyli firmę Persea Naturals, która teraz dystrybuuje ją jako naturalny dodatek do barwników spożywczych.

Obecnie Lambert, Ziegler i współpracownicy są zainteresowani ustaleniem, czy mogą zastosować ten sam związek jako substancję przeciwzapalną. Jeśli ich teoria się potwierdzi, związek może pomóc w leczeniu stanów tak różnych, jak choroby układu krążenia i nowotwory.

W nowym artykule badawczym, który znajduje się w czasopiśmie „Advances in Food Technology and Nutritional Sciences”, naukowcy donoszą, że w przeszłości lokalne populacje Ameryki Południowej wykorzystywały pestki awokado do leczenia stanów zapalnych. Np. wywary z pestek z awokado stosowano niegdyś do leczenia zakażeń grzybiczych i pasożytniczych, cukrzycy, stanów zapalnych.

Polifenole w pestce z awokado

Te prozdrowotne właściwości pestki mają zawdzięczać polifenolom. To naturalne substancje o działaniu antyoksydacyjnym, które mogą pomóc chronić zdrowie na poziomie komórkowym.

W laboratoryjnych badaniach in-vitro badacze skupili się na interakcji między ekstraktem z nasion awokado a makrofagami, rodzajem wyspecjalizowanej komórki odpornościowej, która niszczy obce, potencjalnie szkodliwe ciała i resztki komórkowe, które stają się toksyczne, gdy się gromadzą. Zespół przeanalizował reakcję makrofagów na ekstrakt z pestek awokado i stwierdził, że hamuje on produkcję białek prozapalnych przez te komórki odpornościowe.

Chociaż obecne wyniki są obiecujące, naukowcy przyznają, że są one tylko pierwszym krokiem do potwierdzenia potencjału przeciwzapalnego nasion awokado. Potrzebne są dalsze badania.

