Wyrzucasz skórkę od banana? To błąd! Możesz ją sprytnie wykorzystać

Poza jednak oczywistymi zaletami banana, jest to przede wszystkim owoc, który zawiera liczne składniki mineralne oraz witaminy.

To doskonałe źródło potasu, czyli pierwiastka obniżającego ciśnienie tętnicze. Dlatego osoby zmagające się z nadciśnieniem powinny wprowadzić banany do swojej diety. Jednocześnie ich spożywanie zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia. Dzięki sporej zawartości pektyn banany mogą się przyczynić do obniżenia poziomu cholesterolu. Dzięki błonnikowi z kolei ich spożywanie pomaga także na wrzody i biegunkę u dzieci.

Co ciekawe, włączenie banana do diety pomoże również w problemach ze snem. Zawiera bowiem tryptofan, czyli składnik, który bierze udział w produkcji melatoniny i serotoniny, odpowiedzialnych za sen. Jest więc zalecany w codziennej w diecie. Tryptofan jest również ważnym elementem w walce z depresją, wzmacnia odporność i poprawia samopoczucie.

Co ze skórką?

Zupełnie niepotrzebnie ją wyrzucasz. Dla skórki od banana znajdziesz wiele niezwykłych zastosowań w swojej kuchni i łazience. Co więcej – przy okazji zadbasz o środowisko. Przekonaj się, dlaczego nie warto wyrzucać bananowych skórek!

1. Maseczka na twarz

W skórce od banana znajdują się enzymy – antyoksydanty, które wpływają bardzo pozytywnie na stan naszej skóry. Wystarczy dokładnie umyć twarz i natrzeć skórę wewnętrzną stroną skórki od banana. Jeśli masz nieco więcej czasu możesz pozostawić rozłożoną na twarzy skórkę i poczekać do jej wyschnięcia. W obu przypadkach po około pół godzinie umyj twarz ciepłą wodą.

2. Piękne i białe zęby

Jak podaje Native American News skórka od banana ma właściwości wybielające. Wystarczy regularnie przez dwa tygodnie pocierać zęby jej wewnętrzną częścią.

3. Błyszczące kwiatowe liście

Przecieranie liści kwiatowych skórką od banana sprawia, że są oczyszczone z kurzu i pięknie nabłyszczone. Uwaga – lepiej w tym celu wykorzystać skórkę ze świeżego owocu. Jeśli banan będzie bardzo dojrzały jego skórka może pozostawić na liściach brunatne włókna. Z bananowych skórek można również przygotować odżywczy roztwór do podlewania kwiatów. Należy skórkę lub dwie umieścić w naczyniu i zalać wodą. Po kilku dniach płyn jest gotowy.

4. Oczyszczona woda

Liczne badania wykazały, że skórka z banana wchłania toksyny w zanieczyszczonych rzekach, zwłaszcza toksyny pochodzące od metali ciężkich. Nie zaszkodzi więc wrzucić jej do dzbanka z wodą.

5. Polerowanie i nabłyszczanie

Oprócz kwiatowych liści, bananową skórka nacierać możesz również buty. Efekt połysku uzyskasz natychmiastowo. Podobnie będzie w przypadku sztućców. Najbardziej widoczny efekt będzie, gdy skórką bananową wyczyścisz te srebrne.

6. Zwabianie motyli

Jeśli chcesz do swojego ogrodu lub na balkon zwabić piękne motyle, wystarczy rozmieścić w kilku miejscach kawałki skórki z banana. Słodycz, jaką ta wydziela, skutecznie zwabia owady. Ta „pułapka” zadziała też na ćmy, które w letnie wieczory wpadają niepożądane do mieszkania i krążą wokół świateł. Skórka banana, którą zostawimy na wierzchu, słodyczą zwabi do siebie ćmy i będzie je prościej złapać.

7. Łagodzenie ukąszeń

Domowym sposobem na ukąszenia owadów jest okład z plasterka cytryny czy chłodzenie lodem. Zapominamy jednak o skórce z banana. Masaż miejsca ugryzionego przez komara bananową skórką łagodzi swędzenie i pozwala uwolnić się od drapania. Podobnie działa skórka z banana przyłożona w miejsce, w którym powstał siniak. Dzięki jej „magicznym właściwościom” zasinienie znika dużo szybciej.

8. Sposób na wysuszone włosy

Kawałki skórki warto umieścić w pojemniku z szamponem lub odżywką. To wersja codzienna. Od czasu do czasu jednak warto zmiksować bananowe skórki z odrobiną wody w blenderze i otrzymaną papkę umieścić na włosach na około 30 minut. Następnie, jak zawsze, umyć włosy.

