Potrafi zdziałać cuda! Wiedziałeś o tych zastosowaniach pasty do zębów?

Istnieje kilka dość oczywistych i powszechnie znanych nietypowych zastosowań pasty do zębów. Spokojnie można wymienić wśród nich czyszczenie srebrnych sztućców czy też stosowanie pasty do zębów w miejscu wystąpienia opryszczki czy pryszcza – pasta sprawia, że owe miejsca zostaną „wysuszone” i szybciej się wygoją. Lista nietypowych zastosowań pasty do zębów jest jednak o wiele dłuższa…

Poznaj najlepsze, nietypowe zastosowania pasty do zębów

Zarysowany telefon – jeśli na ekranie twojego smartfona pojawiły się silne zabrudzenia lub rysy, wystarczy że nałożysz na miękką ściereczkę odrobinę pasty do zębów i wypolerujesz nią powierzchnię telefonu lub tabletu. Będzie wyglądał jak nowy!



Zaparowane okulary do pływania – to zmora wszystkich fanów basenu. A rozwiązanie jest prostsze niż myślisz! Wystarczy nałożyć na wewnętrzną stronę okularów cienką warstwę pasty do zębów i gotowe! Jeśli denerwują cię zaparowane w łazience lustra – ten sam trik pozwoli pożegnać się z problemem.

Nieprzyjemny zapach na dłoniach – jeśli po gotowaniu na twoich dłoniach utrzymuje się nieprzyjemny zapach, np. ryb, czosnku czy cebuli – odrobina pasty do zębów załatwi sprawę. Składniki w niej zawarte pozwalają pozbyć się uciążliwego zapachu.



Zabrudzone pięty – to zmora wielu kobiet, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy częściej wkładamy odkryte buty. Ale jest na to prosty sposób. Wystarczy wetrzeć w nie pastę do zębów, pozostawić na kilka minut, a potem spłukać.



Ubytki w ścianie – pasta do zębów doskonale wypełni dziurki po niechcianych gwoździkach. Zwłaszcza, jeśli są niewielkie nie ma sensu ich gipsować – wystarczy zalepić je odrobiną pasty. Jej magia działa też w drugą stronę – jeśli nie masz kleju a chcesz umieścić na ścianie plakat, możesz śmiało przykleić go pastą do zębów. Będzie się trzymał, a jeśli zechcesz go zdjąć za jakiś czas, pastę łatwo usuniesz ze ściany. I nie będziesz musiał później naprawiać uszkodzeń po gwoździkach. Genialne, prawda?



Okrągłe plamy na blatach – zmora użytkowników zwłaszcza kuchennych blatów. Ale istnieje lekarstwo na ślady po kubkach, butelkach i szklankach. Okrągłe plamy na szklanych i drewnianych powierzchniach wypolerujesz ściereczką z niewielką ilością pasty do zębów.



Zabrudzone żelazko – jeśli stopka twojego żelazka jest zabrudzona lub porysowana, wystarczy nanieść odrobinę pasty na lekko wilgotną gąbkę lub ściereczkę i wypolerować ją do czystości, a następnie wytrzeć do sucha.



Pogotowie samochodowe – okazuje się, że warto mieć tubkę pasty w samochodzie. Doskonale maskuje ona bowiem niewielkie zadrapania, rysy na karoserii samochodowej. Wystarczy wypolerować te miejsca delikatną ściereczką, wcierając w nie odrobinę pasty. Pasta również idealnie czyści reflektory samochodowe. Dodatkowo jej użycie sprawia, że dużo wolniej przyczepia się ponownie brud. Po wyczyszczeniu jednak należy pamiętać, aby reflektory spłukać czystą wodą i przetrzeć do sucha.



Sposób na plamy – pasta do zębów skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia. Jeśli plama znajduje się na dywanie należy nanieść nieco pasty, potrzeć gąbką a następnie spłukać wodą i wytrzeć suchą ściereczką. Co ciekawe – magiczne właściwości pasty pomagają w usunięciu plamy nawet po farbie do włosów.



Wirtuoz fortepianu – pianiści doskonale znają problem z przybrudzonymi klawiszami fortepianu. Pasta do zębów sprawi, że znów będą idealnie białe.



Lśniąca łazienka – pasta idealnie sprawdzi się podczas sprzątania łazienki. Na zużytą szczoteczkę wystarczy nałożyć odrobinę pasty i wetrzeć ją w zabrudzone i trudno dostępne zakamarki. W ten sposób damy radę wyczyścić osad z mydła, kamień na armaturze łazienkowej, kabinach prysznicowych, a także wypolerować baterie i wybielić fugi.



– pianiści doskonale znają problem z przybrudzonymi klawiszami fortepianu. Pasta do zębów sprawi, że znów będą idealnie białe. Lśniąca łazienka – pasta idealnie sprawdzi się podczas sprzątania łazienki. Na zużytą szczoteczkę wystarczy nałożyć odrobinę pasty i wetrzeć ją w zabrudzone i trudno dostępne zakamarki. W ten sposób damy radę wyczyścić osad z mydła, kamień na armaturze łazienkowej, kabinach prysznicowych, a także wypolerować baterie i wybielić fugi.



