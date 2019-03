Szparagi są idealną przekąską, ponieważ zawierają mnóstwo składników odżywczych, są niskokaloryczne, a jednocześnie bardzo pożywne. Ponadto mogą być doskonałym dodatkiem do wielu różnych dań. Znajdziemy w nich mnóstwo witamin, przede wszystkim witaminy C i E oraz beta-karoten. Dzięki nim skóra, włosy i paznokcie są odżywione. Szparagi są cennym źródłem potasu, który korzystnie wpływa na pracę serca, a także wapnia i fosforu – pierwiastki te wzmacniają kości i zęby. Szparagi mają także mnóstwo błonnika pokarmowego, który nie jest trawiony przez nasz organizm, a to oznacza, że poprawia perystaltykę jelit.

Ile kalorii mają szparagi?

Teoretycznie niewiele. W 100 g surowych szparagów znajdziemy 25 kalorii. W 100 g ugotowanych szparagów o jedną kalorię więcej, czyli 26 kalorii. Pytanie, czy szparagi jemy solo? Najczęściej w formie przekąski towarzyszy im np. szynka parmeńska czy sos beszamelowy. Z takimi dodatkami kaloryczność szparagów zdecydowanie wzrasta. Choć one same w sobie są bardzo zdrowe. Jeśli jesteśmy na diecie, powinniśmy ograniczyć kaloryczne dodatki.