Żyjesz w biegu? Nic straconego! 5 prostych sposobów, by jeść zdrowiej

Skuteczne odchudzanie powinno być dobrze przemyślane. Rzadko kiedy udaje nam się schudnąć, jeśli pod wpływem impulsu (np. porannego odbicia w lustrze, które nie spełnia naszych oczekiwań) decydujemy się przejść na dietę. Na ogół sięgamy wówczas po drastyczne środki – głodzimy się, szukamy diety cud, obiecującej utratę kilkunastu kilogramów w 2 tygodnie. Tymczasem rozsądna i bezpieczna utrata masy ciała może być wynikiem codziennych, zdrowych wyborów żywieniowych. Nie jest to łatwe, gdy żyjemy w biegu i nie mamy czasu na gotowanie.

Nie oznacza to jednak, że trzeba się poddawać i każdy dzień zaczynać od batonika z automatu, a kończyć w barze szybkiej obsługi. Istnieje wiele sposobów, które ułatwiają kontrolowanie tego, co jemy. To te proste, codzienne wybory składają się na ogólny wynik.

Słuchaj swojego organizmu

W drodze do pracy kupujesz drożdżówkę, bo burczy ci w brzuchu? A może po wejściu do budynku natychmiast idziesz na stołówkę po kanapkę lub kierujesz się do automatu z przekąskami? Najwyraźniej zaliczasz się do osób, które muszą rozpocząć dzień od śniadania. Słuchaj swojego organizmu i realizuj jego potrzeby zanim zacznie się tego domagać. Gdy zaczynamy odczuwać ssanie w żołądku, raczej sięgniemy po niezdrowy produkt.



Nie wychodź z domu bez przekąski

Miej przy sobie jabłko lub banana. Świetnie się sprawdzą także suszone daktyle i orzechy brazylijskie. Łatwo się zagalopować w trakcie ich konsumpcji, dlatego lepiej nie zabierać całej paczki, a np. 3 sztuki zamknięte w małym woreczku.



Sięgnij po smoothie

Nie bój się nowych smaków – sięgnij po jarmuż, szpinak, banany, mango, nasiona chia, siemię lniane, jagody, masło orzechowe. Nawet jeśli dany przepis na smoothie zawiera produkt, za którym nie przepadasz, nie wykluczaj go. Po zmiksowaniu i połączeniu z innymi produktami ten konkretny smak nie będzie już tak wyrazisty. Koktajl możesz przygotować rano i zabrać ze sobą do pracy. Idealnie sprawdzi się blender butelkowy.



Miej w domu zdrowe słodkości

Każdego z nas dopada czasem chęć na coś słodkiego. Na ogół nawet nie potrafimy wskazać na co konkretnie. W rezultacie rzucamy się na wszystko, co mamy pod ręką. Pochłaniamy ciastka, czekoladę, a nawet stare cukierki, które zalegają w szafce od kilku miesięcy. Dlatego też warto mieć w domu kilka słodkich produktów, np. domowej roboty ciastka owsiane, suszone owoce, powidła lub konfiturę.



Miej pełną zamrażarkę

Zadbaj o to, żeby twoja zamrażarka była wypełniona po brzegi. Mogą to być dania, które przygotujesz wcześniej (dlatego też zawsze warto gotować więcej niż jesteś w stanie zjeść), ale też gotowe mrożonki. Badania udowodniły, że mrożone warzywa i owoce nie tracą swoich właściwości odżywczych, dlatego są dobrą alternatywą dla świeżych produktów. Jeśli będziesz mieć w domu mrożone jedzenie, prawdopodobieństwo, że z głodu zamówisz pizzę, jest mniejsze. Warto też kupować ryby, ponieważ są bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych, niezbędnych w codziennej diecie. Choć najlepiej byłoby spożywać wyłącznie świeże, mrożone ryby w przypadku osób zabieganych też się sprawdzą. Można je bardzo łatwo przyrządzić – choćby w piekarniku wraz z mrożonymi warzywami.

