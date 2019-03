Produkty, które przyspieszają starzenie się. Ty też sięgasz po nie każdego dnia?

Jak podaje serwis HealthLine, istnieją dwaj główni winowajcy, którzy przyspieszają proces starzenia się naszej skóry: ekspozycja na słońce i produkty końcowe zaawansowanej glikacji (AGE). AGE tworzą się, gdy białko lub tłuszcz łączą się z cukrem. O ile częstsze sięganie po krem z wysokim filtrem jest łatwe do wprowadzenia, zmiana nawyków żywieniowych już niekoniecznie.

Dowiedz się, które produkty i potrawy lepiej usunąć ze swojej diety, by jak najdłużej cieszyć się piękną, młodą skórą, pozbawioną zmarszczek.

Produkty nabiałowe

Mogą przyspieszać starzenie się skóry, jeśli cierpimy na nadwrażliwość lub mamy nietolerancję laktozy. Może pojawić się wysypka, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, swędzące zaczerwienienia. Wszystko to ma bardzo zły wpływ na stan skóry. Nie pomaga też fakt, że z powodu biegunek dochodzi do zaburzeń wchłaniania różnych ważnych witamin i składników mineralnych. Jeśli spożycie nabiału powoduje u nas problemy gastryczne, powinniśmy z nich zrezygnować.



Kawa

Dobrej jakości kawa, pita w umiarze, nie będzie nam szkodziła. Jednak picie każdego dnia hektolitrów kawy powoduje nie tylko skoki ciśnienia, ale także sprzyja produkcji kortyzolu i może powodować bezsenność. Wysoki poziom hormonu stresu i problemy ze snem nie wpływają dobrze na stan skóry.



Oleje rafinowane

Oleje rafinowane, takie jak olej rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany czy palmowy, w czasie produkcji poddawane są działaniu wysokiej temperatury i licznych związków chemicznych, przez co stają się substancjami, zwiększającymi ryzyko rozwoju stanów zapalnych.



Alkohol

Alkohol może powodować wiele problemów, jeśli chodzi o skórę, w tym zaczerwienienie, obrzęki, utratę kolagenu i zmarszczki. Jego nadmierne spożywanie powoduje wypłukiwanie z organizmu cennych składników odżywczych, ale też powoduje odwodnienie. Szczególnie istotny może być poziom witaminy A w odniesieniu do wzrostu nowych komórek i produkcji kolagenu, dzięki niej skóra jest elastyczna i wolna od zmarszczek. Ponadto alkohol działa toksycznie na wszystkie narządy i utrudnia ich prawidłową pracę. Warto też pamiętać, że zaburza spokojny sen, przez co jesteśmy niewyspani, a nasz organizm nie miał kiedy się zregenerować.



Przetworzone mięso

Hot dogi, pepperoni, bekon i kiełbasa to przykłady przetworzonych mięs, które mogą być szkodliwe dla skóry. Produkty te są bogate w sód, tłuszcze nasycone i siarczyn, które mogą odwodnić skórę i osłabić kolagen, ale także powodować stan zapalny.



Rafinowane węglowodany

Pokarmy o wysokim indeksie glikemicznym, takie jak białe pieczywo, mogą powodować stan zapalny w organizmie, który jest bezpośrednio związany z procesem starzenia.



Frytki

Żywność smażona w oleju w wysokich temperaturach uwalnia wolne rodniki, które mogą powodować uszkodzenia skóry. Co więcej, spożywanie dużej ilości soli może powodować utratę wody ze skóry, co sprzyja występowaniu zmarszczek.Czytaj także:

