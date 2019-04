Banan czy jajko? Który produkt ma więcej kalorii?

Ile kalorii ma banan?

Wielkość porcji Kalorie Banan ze skórką 100g 95 Banan ze skórką mały (130g) 123 Banan ze skórką średni (150g) 143 Banan ze skórką duży (180g) 171

Są to jednak wartości uśrednione. Należy pamiętać, że im bardziej dojrzały jest banan, tym więcej kalorii zawiera. W dodatku rośnie też jego indeks glikemiczny, co oznacza, że powoduje szybki skok poziomu insuliny we krwi.

Należy też podkreślić, że są to wartości obliczone dla produktu ze skórą. Po jej zdjęciu waga samego owocu spadnie.

Ile kalorii ma jajko?

Produkt Kalorie Białko surowe 100g 36 Całe jajko surowe 100 g 147 Całe jajko surowe 1, kat XL (67g) 98 Całe jajko surowe 1, kat L (61g)

90 Całe jajko surowe 1, kat M (57g)

84 Całe jajko surowe 1, kat S (47g)

69 Jajko ugotowane 100g 147 Jajko ugotowane 1, kat XL (67g) 98 Jajko ugotowane 1, kat L (61g) 90 Jajko ugotowane 1, kat M (57g) 84 Jajko ugotowane 1, kat S (47g) 69 Jajko w koszulkach 100 g 147 Jajko w koszulkach średnie (50g) 74 Żółtko surowe 100 g 339

Pytanie, czy jest sens wybierać między bananem i jajkiem? Dobrze, by w codziennej, zbilansowanej diecie znalazło się miejsca na oba te produkty.

