Syrop glukozowo-fruktozowy jest wszędzie. Jak bardzo nam szkodzi?

Dieta przeciętnego Polaka obfituje w cukier i inne substancje słodzące. Bardzo często nie mamy żadnej kontroli nad ich spożyciem, bo nie jesteśmy w stanie rozszyfrować składu widniejącego na opakowaniach produktów spożywczych. W produkcji żywności stosuje się szereg naturalnych cukrów oraz sztucznych słodzików, które powodują nie tylko nadwagę, próchnicę zębów oraz alergie, ale także o wiele poważniejsze schorzenia. Syrop glukozowo-frutozowy należy do szczególnie popularnych wśród producentów żywności i jest dodawany nawet do wędlin.

Co to jest syrop glukozowo-fruktozowy?

„Potrzeba jest matką wynalazków” – w przypadku syropu glukozowo-fruktozowego przysłowie to sprawdza się w 100%. Powstał on z potrzeby chwili, gdy ceny rafinowanego cukru w USA zaczęły stopniowo rosnąć i producentów żywności nie było stać na jego zakup. Wówczas wynaleziono produkt, który pozwolił na spore oszczędności i jednocześnie był bardzo wygodny do zastosowania, odporny na działanie bakterii, a także łatwy w transporcie. Do masowej produkcji syrop glukozowo-fruktozowy trafił w latach 70. tych XX wieku i od tej pory stał się obowiązkowym składnikiem napojów owocowych, słodyczy oraz szeregu innych, nie zawsze słodkich w smaku, produktów spożywczych.

Otrzymywany jest przede wszystkim z kukurydzy, dlatego często występuje także pod nazwą „syrop kukurydziany”. W przeciwieństwie do pozyskiwanego z buraków białego cukru stołowego tzw. kryształu ma formę płynną, która sprawia, że łatwiej się rozpuszcza, nie chłonie wilgoci i zapobiega wysychaniu np. ciastek lub pieczywa oraz jest tańszy, więc producenci bardzo chętnie po niego sięgają, trując nas i nasze dzieci słodką, ale bardzo szkodliwą żywnością.

Syrop glukozowo-fruktozowy – skład

Syrop glukozowo-fruktozowy ma niemal identyczny skład jak cukier rafinowany. Nieznacznie różni się od niego procentową zawartością sacharozy i fruktozy, której zawiera kilka procent więcej, ale jest też znacznie bardziej przetworzony.

Czy syrop glukozowo-fruktozowy jest szkodliwy?

Wprawdzie wszystkie substancje dodawane do żywności są „bezpieczne”, jednak większość z nich jest stosowana na tyle krótko, że żadne badania nie są w stanie w 100% potwierdzić, że w dłuższej perspektywie czasu nam nie zaszkodzą.

Produkty zawierające syrop glukozowo-fruktozowy nie tylko sprzyjają gromadzeniu się tkanki tłuszczowej w organizmie i są jednym z pierwszych winowajców fali nadwagi i otyłości na świecie, ale także silnie uzależniają. Wszystkie substancje słodzące sprawiają, że nasz mózg „odczuwa przyjemność”, więc są potencjalnie niebezpieczne i mogą powodować typowe reakcje odstawienne po zaprzestaniu ich spożywania. Uzależnienie to jedno, ale istnieją także dość mocne dowody na to, że syrop glukozowo-fruktozowy może sprzyjać rozwojowi chorób nowotworowych.

Dieta bogata w tę substancję słodzącą może powodować stłuszczenie wątroby, które kojarzymy zwykle z alkoholizmem, zaburzenia metaboliczne, nadciśnienie, choroby serca, a nawet wpływać na zwiększone wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za uczucie głodu. W efekcie, spożywając produkty zawierające syrop glukozowo-fruktozowy, będziemy stale głodni, więc niemożliwe stanie się utrzymanie kontroli nad masą ciała oraz zaczniemy cierpieć z powodu bardzo niebezpiecznej otyłości brzusznej.

Do czego dodawany jest syrop glikozowo-fruktozowy?

Tak naprawdę, substancja ta obecna jest w niemal wszystkich wysoko przetworzonych produktach spożywczych. Znajdziemy ją w składzie soków napojów owocowych i napojów gazowanych, w piwie smakowym oraz innych napojach alkoholowych, w słodyczach, produktach dietetycznych, jogurtach owocowych, serkach i deserach mlecznych, w pieczywie i wyrobach cukierniczych oraz w wędlinach, gotowych sosach, ketchupach, musztardach, majonezach i marynatach. Można tak wymieniać w nieskończoność, bo lista produktów z syropem glukozowo-fruktozowym stale rośnie, a jedynym sposobem na wyeliminowanie go z codziennej diety jest czytanie etykiet kupowanych produktów.

