8 dobrych powodów, by właśnie w tym momencie wypić szklankę wody

Objawy odwodnienia organizmu

O odwodnieniu organizmu mówimy, gdy dojdzie do znacznej utraty wody i/lub elektrolitów (np. w wyniku wymiotów, biegunki, pocenia się), a także wtedy, gdy nie przyjmujemy wystarczającej ilości płynów. Do objawów odwodnienia zalicza się: wzmożone pragnienie, rzadsze oddawanie moczu, mocz o ciemnym zabarwieniu, problemy z koncentracją, zaburzenia świadomości, zmęczenie, senność, utratę jędrności skóry, ból głowy.



Zaparcia

Woda pomaga walczyć z zaparciami. Jej picie jest szczególnie ważne, jeśli nasza dieta obfituje w produkty z wysoką zawartością błonnika pokarmowego. Nawracających zaparć nie wolno ignorować, ponieważ świadczyć o poważnych problemach ze zdrowiem. O piciu wody trzeba też pamiętać w trakcie biegunki, w ten sposób unikniemy groźnego odwodnienia.



Cera

Woda może dostarcza skórze wilgoci, która będzie zapobiegać oznakom wczesnego starzenia się, takim jak zmarszczki, drobne linie i obwisła skóra. Dzięki niej unikniemy też przesuszenia skóry, a tym samym skłonności do podrażnień.



Kamica nerkowa

Woda rozcieńcza nadmiar substancji chemicznych, minerałów i soli, które przyczyniają się do powstawania kamieni i ułatwiają właściwe oddawanie moczu w celu wypłukania nadmiaru i toksycznych odpadów. Oznacza to, że może zapobiegać rozwojowi kamicy nerkowej, a także wspomagać wypłukiwanie już istniejących kamieni. Należy jednak pamiętać, że kamica nerkowa powinna być przede wszystkim pod kontrolą lekarza. Bywa, że same domowe sposoby nie wystarczą.



Ból głowy

Zdarza się, że ból głowy jest jednym z pierwszych objawów odwodnienia organizmu. Regularne picie wody może mu zapobiec. Jeśli zmagamy się z nawracającymi bólami, warto zacząć pić minim 1,5 l. wody dziennie i sprawdzić, czy dolegliwości nie miną.



Metabolizm

Woda poprawia metabolizm, co może sprzyjać utracie masy ciała. Ponadto pomaga przenosić hormony, składniki odżywcze i tlen do narządów, dzięki czemu organizm jest lepiej odżywiony. Białka i różne enzymy, również wymagają dużej ilości wody, jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie. Wszystkie czynniki przyczyniają się do zwiększenia tempa metabolizmu. Ponadto woda pomaga usuwać toksyny z organizmu.



Oddychanie

M.in. dzięki wodzie dochodzi do dystrybucji tlenu w całym ciele. Ponadto woda gromadzi dwutlenek węgla i rozpuszcza toksyczne gazy, umożliwiając skuteczne oddychanie.



Termoregulacja

Nasze ciało składa się z wody i jest naturalnie odpowiedzialne za utrzymanie optymalnej temperatury. Spożywanie 6-8 szklanek wody dziennie pomaga ją regulować. Ponadto stałe pocenie się latem może złagodzić podwyższoną temperaturę ciała, a woda pomaga utrzymać poziom energii w tym zakresie. Dlatego tak ważne jest, by zwiększyć ilość płynów nie tylko latem, ale także w czasie infekcji, której towarzyszy gorączka.Wykorzystaj czas w pracy

Dużo rozmawiasz przez telefon? Zacznij przechadzać się po biurze w trakcie rozmów. Zamiast pisać maile do współpracowników z piętra wyżej, pójdź do nich - oczywiście skorzystaj ze schodów, zamiast wjeżdżać windą. Pamiętaj, że siedzący tryb życia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wielu problemów zdrowotnych, w tym cukrzycy i chorób serca, a także przedwczesnej śmierci.



Zrób trening siłowy

Nie musisz machać sztangą na siłowni. Trening siłowy możesz wykonać np. niosąc ciężkie siatki z zakupami. Inny sposób? Weź swoje dziecko na ręce lub pobaw się z nim w samolot, unosząc je na nogach w pozycji leżącej. Dobrym treningiem siłowym mogą być też prace w ogródku.



Zwiększ codzienną aktywność

Być może już wprowadziłeś pewne zmiany, które powodują, że więcej się ruszasz. Wysiadasz z autobusu przystanek wcześniej? Teraz niech to będą dwa przystanki. Zamiast jeździć do sklepu autem, idziesz pieszo? Świetnie! Następnym razem pójdź do sklepu, który jest dalej od twojego domu.



Zwiększ ilość przypadkowych aktywności

Przypadkowa aktywność fizyczna, która jest częścią naszego codziennego życia, jest prostym sposobem walki ze zbędnymi kilogramami. Może też pomóc uchronić się przed tyciem. O jakich aktywnościach mowa? Nie możesz patrzeć na brudne okna - umyj je. Czas pomalować ogrodzenie? Zrób to. Czas wyrwać chwasty z ogródka? Nie zwlekaj. Zamawiasz paczkę? Skorzystaj z paczkomatu, zamiast zamawiać dowóz do domu. Twój samochód jest brudny? Umyj go ręcznie, zamiast jechać na myjnię.



Zacznij wchodzić po schodach

Rezygnacja z windy to jeden z najprostszych sposobów na zwiększenie swojej codziennej aktywności fizycznej. Nawet w centrum handlowym możesz wchodzić po ruchomych schodach, zamiast po prostu na nich stać. Wiele z takich miejsc, szczególnie w pobliżu parkingu, ma także klatkę schodową, z której można skorzystać.Sięgnij po suplement diety

Na rynku dostępne są suplementy diety z błonnikiem. Występuje najczęściej w formie proszku (nawet smakowego!), który można dosypać do różnych dań i produktów. To dobra i szybka alternatywa. Trzeba jednak uważać, żeby nie przesadzić. Nadmiar błonnika pokarmowego może powodować ból brzucha, wzdęcia i zaparcia. Szczególnie, jeśli nie pijemy dużo wody. Dlatego też lepiej sięgać po naturalne źródła błonnika. Ilość trzeba zwiększać stopniowo, żeby jelita mogły się przyzwyczaić do niego.



Zaopatrz się w blender

Soki owocowe cieszą się dużą popularnością. Trzeba jednak pamiętać, że cukier z owoców przyjmowanych w tej postaci jest łatwiej przyswajalny. Ponadto w kwestii podaży błonnika zaleca się spożywanie owoców w postaci stałej, a więc na surowo. Jeśli lubimy "pić" owoce, powinniśmy zaopatrzyć się w blender. Rewelacyjnie sprawdzi się model butelkowy - koktajl przygotowywany jest już w butelce, która wystarczy zakręcić i zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Taki napój zawiera zdecydowanie więcej błonnika niż sok. Z powodzeniem można łączyć różne warzywa i owoce, dzięki czemu koktajl staje się prawdziwą bombą witaminową.



Wypróbuj proste sztuczki

Jeśli tylko można, nie obieraj warzyw i owoców ze skórki - to idealne źródło błonnika pokarmowego. Co jeszcze możesz zrobić? Dodawać suszone owoce i orzech do swoich ulubionych dań, np. owsianki na śniadanie czy jogurtu naturalnego w formie lunchu w pracy.



Stosuj pełnoziarniste pieczywo

Nie trzeba robić wielkiej rewolucji, żeby wprowadzić więcej błonnika do swojej codziennej diety. Dobrym rozwiązaniem jest zastąpienie klasycznych produktów spożywczych ich pełnoziarnistymi odpowiednikami. A więc sięgnąć po brązowy ryż zamiast białego, wybrać chleb pełnoziarnisty zamiast bułki wrocławskiej czy kajzerki.



Jedz więcej warzyw i owoców

To zdecydowanie najprostszy i najsmaczniejszy sposób na wprowadzenie błonnika do swojej diety. Niestety z owocami jest tak, że unikamy ich z powodu dużej ilości cukru, co jest zgodne z prawdą - owoce powinny znaleźć się w codziennej diecie, ale w rozsądnych ilościach. Natomiast warzywa powinniśmy jeść bez ograniczeń. Większość z nich zawiera niewiele kalorii, za to mnóstwo błonnika, witamin i antyoksydantów. Dobrze, byśmy wybierali surowe warzywa. Zjedzenie jednego jabłka dziennie i surówki ze świeżych warzyw jest już dużym krokiem w przypadku osób, które na co dzień sięgają głównie po śmieciowe jedzenie.