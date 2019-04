W tych produktach znajdziesz kwas fosforowy. Szkodzi zdrowiu

Dodatki do żywności występują w niemal każdym produkcie spożywczym i właśnie dlatego są tak niebezpieczne – bardzo łatwo przekroczyć dozwolone (bezpieczne dla zdrowia) dawki ich spożycia. Nadal mało uwagi przywiązujemy do sprawdzania składu kupowanych produktów, więc często nie mamy pojęcia, jakie E-dodatki do żywności spożywamy każdego dnia. Czego musimy się obawiać, sięgając po produkty zawierające kwas fosforowy?

Chemiczne dodatki do żywności

Chemiczne dodatki do żywności spełniają różną funkcję. Zaliczamy do nich, m.in. konserwanty, regulatory kwasowości, stabilizatory, zagęstniki, wzmacniacze smaku i aromatu.

Kwas fosforowy (E338) spełnia kilka z powyżej wymienionych funkcji- jest zarówno regulatorem kwasowości, jak i konserwantem, a także pomaga utrzymać atrakcyjny dla naszego oka wygląd produktów spożywczych, bo chroni przed zmianą ich barwy oraz konsystencji. E338 znajdziemy w składzie wielu różnych produktów spożywczych; przede wszystkim jest on składnikiem napojów typu cola i innych napojów gazowanych oraz słodyczy, produktów typu instant (zupy w proszku, galaretki, ciasta i desery w proszku, buliony w kostkach), mleka UHT, napojów alkoholowych, lodów, a nawet serów i produktów mięsnych.

Szkodliwe dodatki do żywności

Teoretycznie żadna substancja, która została dopuszczona do stosowania w produkcji żywności, nie jest niebezpieczna dla naszego zdrowia, ale to tylko teoria. Brak jest wystarczających dowodów na to, że wieloletnie spożywanie różnych „E” nie spowoduje szkód w naszych organizmach oraz nie przyczyni się do rozwoju chorób nowotworowych. Problemem jest przede wszystkim to, że coraz częściej żywność wysoko przetworzona jest podstawą naszego codziennego menu, więc nietrudno przekroczyć dobowe normy spożycia chemicznych dodatków, nie tylko w przypadku kwasu fosforowego, ale także innych i nie mniej szkodliwych substancji.

Kwas fosforowy – szkodliwość

Syntetyczny kwas fosforowy może nam szkodzić. Nadal nie wiadomo jak bardzo, jednak badania wskazują na jego bezpośredni związek z ryzykiem niedoborów wapnia w organizmie.

Dlaczego kwas fosforowy sprzyja nadmiernemu wydalaniu wapnia z organizmu? Przede wszystkim dlatego, że jego nadmiar usuwany jest z organizmu w postaci fosforanu wapnia, więc spożywając produkty zawierające E338, narażamy się na osteoporozę oraz problemy z zębami. Produkty zawierające kwas fosforowy mogą także podrażniać nasz układ pokarmowy i prowadzić np. do zgagi oraz wrzodów. Co więcej, spożywając np. zawierające kwas fosforowy napoje gazowane, zwiększamy ryzyko niekontrolowanego przybierania na wadze.

Chemia w żywności – jaka jest norma spożycia kwasu fosforowego?

Norma dziennego spożycia kwasu fosforowego to 70 mg/ kg masy ciała. Zdrowe jedzenie w pewien sposób chroni nas przed jej przekroczeniem, ale przecież bardzo często dajemy się nabrać na sztuczki producentów żywności i kupujemy produkty, które jedynie z nazwy są zdrowe.

Przykładem mogą być napoje izotoniczne, po które tak chętnie sięgamy podczas ćwiczeń, sądząc, że pomagają nam one uzupełnić utracone w czasie wysiłku elektrolity. Niestety, dostarczają one do naszego organizmu nie tylko elektrolity, ale także kwas fosforowy, substancje słodzące, barwniki i inne związki o potencjalnie szkodliwym działaniu. W efekcie wypijając kilka napojów izotonicznych dziennie, narażamy się na szereg konsekwencji zdrowotnych, a przecież miało być tak zdrowo…

Podsumowując, kwas fosforowy jest naturalnym składnikiem ludzkiego organizmy i pełni w nim wiele ważnych funkcji, ale w syntetycznej formie może być szkodliwy. W szczególności ograniczenie jego spożycia powinno dotyczyć dzieci i seniorów, kobiet ciężarnych i karmiących, kobiet w wieku okołomenopauzalnym oraz osób cierpiących na dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Warto pamiętać, że zdrowa dieta nie powinna opierać się na produktach wysoko przetworzonych, które są głównym źródłem kwasu fosforowego oraz innych chemicznych dodatków do żywności. Zmieniając swoje przyzwyczajenia żywieniowe, można znacząco ograniczyć spożycie szkodliwych „E”, ale konieczna jest też świadomość zawiązanych z nimi zagrożeń i wyrobienie w sobie nawyku czytania etykiet kupowanych produktów.