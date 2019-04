Nie chcesz mieć problemów z sercem? Zastąp tym czerwone mięso

Analiza wielu badań, przeprowadzonych na przestrzeni lat wykazała, że zastąpienie czerwonego mięsa białkiem roślinnym (np. tofu) zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia. To kolejny dobry argument, by przejść na wegetarianizm lub weganizm.

Naukowcy z Harvardu T.H. Chan School of Public Health w Bostonie i Purdue University w West Lafayette przeprowadzili pierwszą metaanalizę randomizowanych badań kontrolowanych, analizując wpływ czerwonego mięsa w kontekście zastępowania go innymi rodzajami żywności.

Czerwone mięso zwiększa ryzyko chorób układu krążenia

Spożywanie czerwonego mięsa jest kontrowersyjnym tematem. Niektóre badania wykazały, że w określonych ilościach nie szkodzi zdrowiu, ale nie analizowano dotychczas jego wpływu w kontekście innych pokarmów. W tym ostatnim badaniu naukowcy przeanalizowali dane z 36 randomizowanych badań kontrolowanych, w których uczestniczyło łącznie 1 803 uczestników. Zespół przyjrzał się ciśnieniu krwi i stężeniu cholesterolu, trójglicerydów i lipoprotein we krwi u ludzi, którzy regularnie jedli czerwone mięso. Następnie porównali je z wynikami osób, które jadły więcej innych pokarmów, takich jak kurczak, ryby, węglowodany, rośliny strączkowe, soja lub orzechy.

Wyniki pokazują, że zastąpienie czerwonego mięsa wysokiej jakości białkiem pochodzenia roślinnego zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Dieta bogata w czerwone mięso powodowała wzrost stężenia trójglicerydów, a dieta bogata w wysokiej jakości białko roślinne (np. tofu, fasola, orzechy) obniżyła poziom złego cholesterolu.

Nie chodzi więc tylko o to, by wyeliminować z diety czerwone mięso, ale zastąpić je odpowiednimi produktami. Do zalecanych diet zalicza się m.in. dietę wegetariańską i śródziemnomorską.

Wyniki analiz opublikowano w czasopiśmie „Circulation”.

