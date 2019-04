5 naturalnych i tanich probiotyków, po które warto regularnie sięgać

Nasz układ pokarmowy zasiedlają kultury pożytecznych bakterii, które dbają m.in. o zwalczanie atakujących nas drobnoustrojów. Wielu lekarzy podkreśla, że zdrowie zaczyna się w jelitach, a wszystkie zaburzenia naturalnej flory bakteryjnej są dużym obciążeniem dla naszego zdrowia i stają się przyczyną wielu chorób. Pierwsze wzmianki o probiotykach pochodzą z czasów starożytnych i dotyczą prozdrowotnego działania fermentowanych napojów mlecznych.

Co to są probiotyki?

Probiotyki dostępne w aptekach to specjalnie wyselekcjonowane kultury bakterii, które mają za zadanie zasiedlić układ pokarmowy i odbudować naszą florę bakteryjną. Najczęściej stosuje się w tym celu bakterie kwasu mlekowego i niektóre kultury drożdży.

O probiotykach możemy mówić jedynie wówczas, gdy mamy do czynienia z żywymi kulturami bakterii; niestety coraz częściej kontrole żywności funkcyjnej i dostępnych bez recepty probiotyków ujawniają, że zawierają one zbyt mało żywych mikroorganizmów lub nie zawierają ich wcale. Z tego względu taniej i znacznie zdrowiej jest sięgać po naturalne probiotyki, które skutecznie dbają o nasze zdrowie oraz są wystarczającym wsparciem naszego organizmu, gdy nie cierpimy na poważne schorzenia układu pokarmowego.

Co to są prebiotyki?

Prebiotyki to m.in. roślinne oligosacharydy, które stanowią niezbędną pożywkę dla bakterii probiotycznych. Bez nich nie są one w stanie się namnażać oraz spełniać swoich funkcji. Najprościej rzecz ujmując, prebiotyki to pokarm dla pożytecznej flory bakteryjnej, który powinniśmy jej dostarczyć w odpowiedniej ilości. Prebiotyki są odporne na działanie enzymów trawiennych i kwasu żołądkowego, więc ludzki organizm nie jest w stanie ich strawić. Wchłanianie prebiotyków następuje w jelitach, gdzie mogą one stymulować wzrost oraz zwiększać aktywność flory jelitowej.

Naturalne prebiotyki dostarczymy do naszego organizmu, spożywając:

W sklepach znajdziemy także żywność wzbogacaną o prebiotyki, m.in. pieczywo i produkty pełnoziarniste.

Probiotyki naturalne – w jakiej żywności możemy je znaleźć?

Naturalne probiotyki to przede wszystkim produkty, które kiedyś często gościły w diecie naszych dziadków.

1. Naturalna kapusta kiszona

Czy kapusta kiszona może nie być naturalna? Może! Na sklepowych półkach znajdziemy ją obok kapusty kwaszonej, do której dodawany jest ocet. Kapusta kiszona poddawana jest naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej, dlatego to właśnie w niej znajdziemy dobroczynne bakterie. Trzeba wiedzieć, że będą mogły one zasiedlić nasz układ pokarmowy tylko wówczas, gdy będziemy spożywać kapustę kiszoną na surowo. Tradycyjny bigos, łazanki z kapustą lub krokiety nie są już źródłem bakterii probiotycznych.

2. Ogórki kiszone

Kiszone ogórki także są źródłem naturalnych probiotyków. Najlepiej zdecydować się na ich samodzielne przygotowanie, bo wówczas są nie tylko najsmaczniejsze, ale także możemy po nie sięgać w dowolnym momencie. I w tym przypadku trzeba spożywać je na surowo, bo poddawane obróbce termicznej, tracą swoje prozdrowotne właściwości. Zupa ogórkowa to dobry pomysł, ale z pożytkiem dla zdrowia, najlepiej sięgać po ogórki kiszone wprost ze słoika.

3. Kefir, jogurt naturalny, kwaśne mleko

Fermentowane przetwory mleczne to kolejne źródło naturalnych probiotyków. Powinny one zawierać jedynie mleko oraz kultury bakterii fermentacji mlekowej i drożdży. Wszelkie inne dodatki są zbędne i nie wpływają pozytywnie na kondycję obecnych w przetworach mlecznych probiotyków, dlatego warto czytać skład kupowanych produktów i wybierać jedynie te w pełni naturalne.

4. Zakwas buraczany

Zakwas buraczany przez wiele osób uważany jest za „eliksir zdrowia”. Jest w tym sporo prawdy, bo oprócz pożytecznych bakterii probiotycznych dostarcza on do naszego organizmu wiele cennych witamin. Zakwas buraczany polecany jest w czasie osłabienia, anemii, w okresie ciąży i karmienia piersią; wzmacnia organizm, działa krwiotwórczo, reguluje pracę jelit oraz poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu.

5. Zakwas chlebowy

Po zakwas lub kwas chlebowy sięgały nasze babcie w celu usprawnienia działania układu pokarmowego. Warto powrócić do tego zwyczaju, bo jest to niezwykle zdrowy i zawierający probiotyki napój, który, choć niezbyt atrakcyjnie wygląda, to bardzo przyjemnie smakuje. Badania dowodzą, że pomaga on zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory oraz stwardnienie rozsiane.

Czytaj także:

Czy twój układ trawienny potrzebuje probiotyków? 6 sygnałów, których nie należy ignorować