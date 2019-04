Czy twój układ trawienny potrzebuje probiotyków? 6 sygnałów, których nie należy ignorować

Probiotyki to tzw. dobre bakterie, znajdujące się w naszych jelitach. Dzięki nim nasz organizm może dobrze funkcjonować, a zaburzenie równowagi między dobrymi i złymi bakteriami jelitowymi prowadzi do wielu problemów ze zdrowiem – od bólu brzucha po spadek nastroju (ciekawostka: to przede wszystkim w jelitach produkowana jest serotonina – hormon szczęścia).

Funkcje mikroflory jelitowej

Jej równowaga jest niezwykle istotna, ponieważ:

pomaga w trawieniu pokarmów, zapewniając rozkład i wchłanianie witamin, minerałów, kwasów tłuszczowych i aminokwasów,



pomaga w produkcji witaminy K, kwasu foliowego i niektórych witamin z grupy B oraz krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych,



przyczynia się do produkcji serotoniny,



utrzymuje w ryzach szkodliwe mikroorganizmy i złe bakterie.



Ponieważ dobre bakterie kontrolują te złe, nie może ich zabraknąć w jelitach. Gdy szkodliwe bakterie są ograniczone do minimum, układ odpornościowy może wykonywać swoje zadania w zapobieganiu zakażeniom i chorobom.

Objawy wskazujące na zaburzenie mikroflory jelitowej

Gdy równowaga między dobrymi i złymi bakteriami zostanie zaburzona, mogą wystąpić pewne objawy, a niektóre z nich trudno połączyć z jelitami:

ogólne problemy trawienne: gazy, zaparcia, wzdęcia, biegunki, skurcze brzucha,



problemy ze snem,



problemy skórne,



apetyt na niezdrowe produkty



wahania nastroju,



trudności w zrzuceniu wagi.



