Ten produkt może chronić przed otyłością. Masz go w domu

Otyłość staje się globalnym problemem. Jako dwa główne czynniki drastycznego przyrostu masy ciała w społeczeństwie wymienia się na ogół brak aktywności fizycznej i niezdrową, zachodnią dietę, obfitującą w tłuste, smażone potrawy, za to z małą ilością świeżych warzyw. Nic dziwnego, że naukowcy starają się znaleźć skuteczny (i prosty!) sposób, by powstrzymać to zjawisko. Niedawno badacze postanowili sprawdzić, czy zwykły ryż może zmniejszać ryzyko wystąpienia otyłości. Jest przecież podstawowym elementem diety w krajach, w których występuje niski wskaźnik otyłości, jak np. w Japonii.

Ryż a masa ciała

Badanie, w którym wykorzystano dane z ponad 130 krajów, stwierdza, że ​​jedzenie większej ilości ryżu może chronić przed otyłością. Naukowcy z Doshisha Women's College of Liberal Arts w Kioto w Japonii przedstawili swoje wyniki podczas European Congress on Obesity (ECO2019) w Glasgow.

Badacze wykorzystali dane z 136 krajów. Okazało się, że kraje, w których ludzie jedli średnio co najmniej 150 gramów ryżu dziennie, miały znacznie niższy wskaźnik otyłości niż kraje, w których ludzie jedli mniej niż średnia globalna ilość ryżu, około 14 g dziennie.

Naukowcy w swojej analizie wzięli pod uwagę także inne czynniki, mogące mieć wpływ na masę ciała, jak np. wykształcenie, palenie papierosów, kwoty wydawane na pożywienie czy też opiekę medyczną. Wszystkie te zmienne były znacznie niższe w krajach, w których mieszkańcy jedli najwięcej ryżu, jednak nawet po uwzględnieniu tego w analizie naukowcy odkryli, że pozytywny wpływ ryżu na ryzyko otyłości utrzymuje się.

Z ich danych wynika, że ​​wzrost zaledwie o jedną czwartą filiżanki ryżu dziennie (50 g na osobę) może zmniejszyć globalną otyłość o 1 proc. Choć zdawać by się mogło, że to niewiele, w rzeczywistości mówimy o milionach ludzi na całym świecie, którzy mogliby uchronić się przed otyłością.

Ryż zmniejsza ryzyko otyłości? Rozsądek przede wszystkim

Naukowcy podkreślają, że ich badania należy póki co traktować z dużą dozą ostrożności, ponieważ ze względu na specyfikę, wyniki mogą być nie do końca pewne. Np. korzystali z danych na poziomie kraju, a nie danych na poziomie osoby. Ponadto naukowcy nie ustalili, ile osób ma na przykład niezdrowo niski BMI, co mogłoby zniekształcić dane, obniżając średni BMI kraju. Co więcej, konieczne jest także określenie, czy aby na pewno biały ryż nie powoduje przy okazji innych problemów ze zdrowiem, ponieważ wcześniejsze badania wykazały np. że spożywanie białego ryżu może zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.

