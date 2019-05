Chcesz zadbać o zdrowie jelit? Ten produkt kupisz za rogiem

Specjaliści ds. żywienia i lekarze są zgodni, że spożywanie pełnoziarnistego pieczywa ma dobry wpływ na organizm człowieka i masę ciała. Jego obecność w diecie może pomóc regulować poziom cukru we krwi, a więc zapobiegać cukrzycy typu 2, a nawet minimalizować ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Ostatnie badania na ludziach i myszach pokazują, w jaki sposób niektóre pełne ziarna pomagają regulować zdrowie jelit.

Pełne żyto w codziennej diecie a zdrowie jelit

Zespół naukowców z University of Eastern Finland w Kuopio i International Agency for Research on Cancer w Lyon postanowił wykazał, że spożywanie pełnoziarnistego żyta lub pszenicy ma wpływ na poziom serotoniny w osoczu (krwi), co ma wpływ na zdrowie. Ich badania mogą być odpowiedzią na pytanie, dlaczego produkty pełnoziarniste mogą pomóc w zapobieganiu problemom jelitowym i stanom takim jak rak jelita grubego.

Badacze przeanalizowali, w jaki sposób produkty pełnoziarniste wpływają na stężenie różnych metabolitów we krwi – najpierw u ludzi, a następnie w modelach myszy. Przez pierwszy miesiąc uczestnicy spożywali pieczywo pszenne z niewielką zawartością błonnika, a przed kolejne 4 tygodnie pieczywo żytnie pełnoziarniste, bogate w błonnik. Poza tym nie wprowadzano żadnych innych zmian w diecie uczestników.

Naukowcy dwukrotnie pobrali krew do badań – na zakończenie pierwszego i drugiego etapu badań. Dzięki temu mogli porównać próbki pod kątem zmian spowodowanych konsumpcją pełnych ziaren.

Analiza tych próbek krwi wykazała, że ​​ludzie, którzy dodali pełnoziarniste żyto do swojej diety, mieli znacznie niższy poziom serotoniny w osoczu, w porównaniu z sytuacją, gdy spożywali biały chleb o niskiej zawartości błonnika. Wyniki te mogą wyjaśnić, dlaczego spożywanie produktów pełnoziarnistych może pomóc w zapobieganiu cukrzycy – ponieważ wysokie poziomy serotoniny w osoczu są również związane z wysokim poziomem cukru we krwi. Wiadomo, że pełne ziarno zmniejsza ryzyko cukrzycy, a na podstawie tych nowych wyników efekt może być przynajmniej częściowo spowodowany spadkiem poziomu serotoniny – wyjaśnia współautorka badania, Kati Hanhineva. Naukowcy zauważyli też, że osoby z rakiem jelit mają wyższy poziom serotoniny w osoczu niż ludzie zdrowi.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach „The American Journal of Clinical Nutrition”.

