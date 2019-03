Domowy test na raka jelita grubego. Kto powinien go wykonać?

Domowe testy diagnostyczne to nowość na rynku. Są one nie tylko skutecznym narzędziem do wczesnego wykrywania nowotworu, ale także sposobem na uniknięcie stresu związanego z badaniem laboratoryjnym i długim oczekiwaniem na wyniki. Wykonywane systematycznie stanowią najlepszy sposób na samodzielne kontrolowanie swojego stanu zdrowia. Oczywiście wykonanie testu nie zwalnia z obowiązku corocznych badań okresowych i kontrolnych wizyt lekarskich.

Profilaktyka raka

Rak jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Wcześnie wykryta choroba nowotworowa to zwiększone szanse na pełne wyzdrowienie. Niestety nadal badamy się zbyt rzadko, unikamy okresowych wizyt w laboratorium medycznym i bagatelizujemy często występujące przez wiele lat objawy chorobowe w nadziei, że są one spowodowane błahą dolegliwością. Nie jest to dobre podejście, bo nowotwór rozwija się często przez wiele lat w ukryciu. W przypadku raka jelita grubego dodatkowym zagrożeniem jest brak dolegliwości bólowych oraz innych objawów, które byłyby impulsem skłaniającym do wizyty u lekarza.

Rak jelita grubego – cichy zabójca męskiej części populacji

Rak jelita grubego należy do grupy nowotworów, które mogą przez długi czas nie dawać żadnych objawów. To właśnie z tego względu ten rodzaj raka jest na drugim miejscu niechlubnej listy chorób nowotworowych, które najczęściej doprowadzają do zgonu. Występuje on znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet, a jego bezpośrednią przyczyną są przede wszystkim błędy żywieniowe.

Przyczyny raka jelita grubego

Nowotwór jelita grubego najczęściej diagnozowany jest u osób starszych – największa zachorowalność notowana jest wśród mężczyzn, którzy ukończyli 70. rok życia. Czynnikiem ryzyka jest tutaj przede wszystkim stosowanie diety bogatej w mięso i tłuszcze oraz ubogiej w błonnik, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, a także występowanie tego rodzaju nowotworu w rodzinie.

W przypadku nowotworu jelita grubego zaleca się m.in. wykonywanie kolonoskopii u osób, które ukończyły 50. rok życia.

Rokowania w przebiegu leczenia nowotworu jelita grubego są różne i zależą przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby.

Na czym polega domowy test na raka jelita grubego?

Test na raka jelita grubego w skrócie test FIT (Fecal Immunochemical Test) pozwala wykryć krew utajoną w kale, która może świadczyć nie tylko o nowotworze, ale także o innych schorzeniach m.in. o wrzodach żołądka i dwunastnicy. Jego wykonanie jest w pełni bezbolesne i nie wymaga wizyty w przychodni lekarskiej.

Jak wykonać test FIT?

Samo wykonanie testu nie powinno sprawić żadnego problemu. Polega ono na pobraniu próbki kału za pomocą specjalnie przeznaczonego do tego zestawu. Prosta do zrozumienia instrukcja pobrania materiału biologicznego dodatkowo ułatwia prawidłowe wykonanie niezbędnych czynności oraz wyjaśnia cały tok postępowania po uzyskaniu próbki.

Kto powinien wykonać test na raka jelita grubego?

Z powodu tego, że nowotwór jelita grubego dotyka przede wszystkim ludzi dojrzałych i starszych, test na obecność krwi utajonej w kalepowinny zrobić osoby, które ukończyły 50. rok życia. Wykonywany systematycznie, najlepiej raz do roku, pomoże szybko wykryć ewentualne zmiany chorobowe i rozpocząć dalszą diagnostykę oraz leczenie.

Choroby nowotworowe dotykają coraz więcej osób, dlatego odpowiednie badania mające na celu ich wczesne wykrycie są tak ważne i nie należy nigdy o nich zapominać. W przypadku testu na raka jelita grubego grupą największego ryzyka są osoby starsze, które często nie mają wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych, dlatego warto zadbać o swoich bliskich i pomóc im w uzyskaniu dostępu do testu FIT, który pozwala w porę wykryć rozwijającą się chorobę i tym samym pomaga przedłużyć życie.

