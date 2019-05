Szykuje się zakrapiana impreza? 10 produktów, które warto wcześniej zjeść

Powszechnie wiadomo, że picie na pusty żołądek ma swoje nieprzyjemne konsekwencje. Nie tylko szybciej się upijamy, ale też zdecydowanie gorzej się później czujemy. Niektórzy sądzą, że przed spożyciem alkoholu najlepiej sięgnąć po treściwe, tłuste dania. To błąd, ponieważ taki pokarm dodatkowo obciąża naszą wątrobę. Po jakie produkty najlepiej zatem sięgnąć? Podpowiadamy!

Pudding z nasionami chia

Nasiona chia są doskonałym źródłem błonnika i białka, a także ważnych mikroelementów, takich jak mangan, magnez, fosfor i wapń. W szczególności błonnik może opóźnić opróżnianie żołądka i spowolnić wchłanianie alkoholu do krwiobiegu. Nasiona chia są też bogate w antyoksydanty, które chronią wątrobę.



Melon

Jest dobrym źródłem wody, a jego spożycie może zmniejszyć ryzyko odwodnienia.



Bataty

Oprócz potasu, słodkie ziemniaki są również bogate w złożone węglowodany, które rozkładają się dłużej, zmniejszając tym samym działanie alkoholu na organizm.



Awokado

Podobnie jak banany - awokado jest dobrym źródłem potasu. Awokado jest również bogate w tłuszcze jednonienasycone, które mogą pomóc w spowolnieniu wchłaniania alkoholu.



Banany

Są źródłem potasu. Banany mogą zapobiegać zaburzeniom elektrolitowym, spowodowanym odwodnieniem po nadmiernym spożyciu alkoholu.



Szparagi

Szparagi są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy, które zapobiegają uszkodzeniom komórek spowodowanym nadmiernym spożyciem alkoholu.



Jajka

To doskonałe źródło białka. Jaja mogą pomóc czuć się pełniej, a także opóźnić wchłanianie alkoholu.



Owoce jagodowe

Są dobrym źródłem wody i nie tylko. Zawierają antyoksydanty, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi alkoholem.



Łosoś

O prozdrowotnych właściwościach kwasów tłuszczowych omega-3 słyszał każdy z nas. Łosoś jest ich doskonałym źródłem. Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą pomóc w ograniczeniu stanu zapalnego spowodowanego nadmiernym spożyciem alkoholu.



Owies

Owsianka przed imprezą? Jak najbardziej! Owies to doskonałe źródło błonnika i białka. Pomoże napełnić żołądek, stłumić apetyt i zmniejszyć nieprzyjemne dolegliwości pojawiające się po zakończeniu picia. Ponadto badania wykazały, że owies może pomóc chronić wątrobę przed uszkodzeniami wywołanymi przez alkohol.Czytaj także:

