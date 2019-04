Sposób na kaca i nie tylko. Jak uzupełniać elektrolity?

Elektrolity są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odgrywają szczególnie ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego i układu mięśniowego, a ich niedobory prowadzą do wystąpienia szeregu nieprzyjemnych dolegliwości.

Co to są elektrolity?

Elektrolity, czyli sód, potas, wapń i magnez są niezbędne do utrzymania prawidłowej gospodarki wodnej organizmu. Tracimy je nie tylko w wyniku odwodnienia, ale także pocenia się w czasie upałów, intensywnego wysiłku fizycznego oraz infekcji przebiegających z podwyższoną temperaturą ciała.

Elektrolity dostarczamy do organizmu z wodą oraz pożywieniem, dlatego jednym z najlepszych sposobów zapobiegania ich niedoborom jest picie odpowiedniej ilości średniozmineralizowanej wody oraz stosowanie diety obfitującej w produkty zawierające potas, wapń, magnez i sód (w tym przypadku należy zachować szczególny umiar, bo sód, czyli sól kuchenna, spożywana w nadmiarze, szkodzi).

Niedoboru elektrolitów, które powoduje np. lekkie odwodnienie organizmu, możemy w prosty sposób uniknąć, pijąc minimum 1,5 litra wody dziennie (w przypadku intensywnego wysiłku fizycznego oraz upałów trzeba zwiększyć spożycie wody nawet do 3 litrów). Niestety, bardzo często zaburzenia gospodarki elektrolitowej są wynikiem wspomnianego już kaca, biegunki, wymiotów oraz infekcji i możemy je zbagatelizować, łagodząc jedynie objawy, zamiast aktywnie przeciwdziałać wydalaniu z organizmu cennych elektrolitów.

Objawy niedoboru elektrolitów

Niedobór elektrolitów daje dość typowe objawy. Przede wszystkim odczuwamy wówczas zmęczenie i ogólne złe samopoczucie, pojawia się drżenie rąk i mięśni całego ciała (podobne do drżenia po bardzo intensywnym wysiłku fizycznym), bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia pracy serca, bolesne skurcze mięśni, obrzęki kończyn, a także problemy z wypróżnieniem. W skrajnych przypadkach niedobory elektrolitów mogą spowodować utratę przytomności, paraliż oraz konwulsje.

Objawy niedoboru elektrolitów mogą dokuczać nam przez dłuższy czas np. po zatruciu pokarmowym oraz możemy pomylić je objawami wielu schorzeń np. infekcji wirusowych lub uznać za oznaki zmęczenia i przepracowania. Warto wiedzieć, że przedłużający się niedobór elektrolitów jest niebezpieczny dla zdrowia, bo nie tylko uniemożliwia transportowanie cząsteczek wody wewnątrz ustroju, ale także zaburza przesyłanie impulsów nerwowych, przez co nasz mózg nie może w prawidłowy sposób sterować pracą wszystkich narządów i układów.

Dla zdrowia i dobrego samopoczucia trzeba utrzymać wartości elektrolitów na poziomie:

magnez – 24 mg/l, 1 mmol/l;



wapń – 100 mg/l, 2,5 mmol/l;



sód – 3250 mg/l, 142 mmol/l;



potas – 156 mg/l, 4 mmol/l.



Jak uzupełnić elektrolity?

Jednym ze sposobów na uzupełnienie elektrolitów, który polecany jest w szczególności w czasie biegunki, wymiotów oraz infekcji przebiegających z wysoką gorączką, jest stosowanie preparatów aptecznych zawierających odpowiednie proporcje magnezu, potasu, sodu i wapnia.

Elektrolity możemy uzupełnić też domowymi sposobami, czyli sięgając okresowo (w czasie upałów i intensywnego wysiłku fizycznego) po wysokozmineralizowaną wodę, pijąc sok pomidorowy oraz stosując dietę bogatą, m.in. w pomidory, banany, awokado, suszone morele, mleko i przetwory mleczne, produkty pełnoziarniste, orzechy, kasze, płatki owsiane, rośliny strączkowe, naturalne kakao i zawierającą je gorzką czekoladę.

Chętnie stosowanym sposobem uzupełniania elektrolitów są napoje izotoniczne. Niestety, często zawierają one dużo cukru i chemicznych dodatków, dlatego warto samemu przygotować domowy izotonik, który idealnie sprawdzi się w czasie treningów i ciężkiej pracy fizycznej. Powinien się on składać z wody, odrobiny miodu lub czystej glukozy (dostępna w aptece), szczypty soli oraz niewielkiej ilości soku z cytryny. W celu uzupełnienia elektrolitów można też do wody (niskozmineralizowanej) dodać magnez, wapń i potas np. w postaci tabletek musujących oraz odrobinę miodu.

