Ile kaw dziennie wypijasz? Naukowcy ustalili, jaka ilość kofeiny szkodzi sercu

Większość z nas pije kawę każdego dnia. Jedni potrzebują jej tylko o poranku, inni sięgają po nią kilka razy w ciągu dnia, a nawet późnym wieczorem. Pijemy ją nie tylko dlatego, że pobudza, wyostrza zmysły i wspomaga koncentrację. Przerwa na kawę to dla wielu osób forma przyjemności, pewien rytuał, który po prostu lubią. Niezależnie od tego, z jakich powodów pijemy kawę, musimy wiedzieć, że ważny jest umiar.

Kawa ma dobry wpływ na zdrowie

Wiele ostatnich badań wykazało, że picie kawy może przynieść różne korzyści, np. kawa może pomóc w utrzymaniu zdrowia mózgu, wydłużyć życie, sprzyjać odchudzaniu, a nawet spowolnić raka prostaty. Jednak jak ze wszystkim – trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jednorazowe przyjęcie zbyt dużej ilości kofeiny może mieć nieprzyjemne skutki w postaci wzrostu ciśnienia krwi, zawrotów i bólu głowy, problemów z zaśnięciem. Mogą też wystąpić problemy z koncentracją, silne pobudzenie i uczucie niepokoju. Konsekwentne picie zbyt dużej ilości kawy dzień w dzień może mieć jednak fatalny wpływ na zdrowie.

Ile kaw dziennie można wypić?

To jest pytanie, na które naukowcy z University of South Australia w Adelaide chcieli odpowiedzieć w swoich nowych badaniach, których wyniki pojawiają się w The American Journal of Clinical Nutrition. Podczas swoich analiz naukowcy oparli się na wcześniejszych badaniach wskazujących, że ludzie posiadający specyficzny wariant genu CYP1A2 znacznie gorzej metabolizują kofeinę. Może to zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia. W nowym badaniu chciano ustalić, jaka ilość kofeiny zwiększy ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z tym wariantem genetycznym i bez niego.

Aby się tego dowiedzieć, przeanalizowali dane pochodzące od 347,077 osób w wieku 37–73 lat, z których u 8368 zdiagnozowano chorobę układu krążenia. Naukowcy uzyskali dostęp do tych danych za pośrednictwem brytyjskiego biobanku.

Sprawdzano, ile kawy dziennie wypijali uczestnicy, niezależnie od tego, czy mieli wariant genetyczny, który powodował powolny metabolizm kofeiny. Naukowcy oceniali także prawdopodobieństwo rozwoju choroby sercowo-naczyniowej.

Chociaż osoby bez specyficznego wariantu genetycznego CYP1A2 były w stanie przetworzyć kofeinę cztery razy szybciej, nie miało to większego wpływu na ryzyko sercowo-naczyniowe. Jednak ilość kawy, którą spożywali dziennie, tak.

W rzeczywistości wszyscy ludzie, którzy często pili sześć lub więcej filiżanek kawy dziennie (naukowcy określili, że jedna filiżanka zawiera około 75 miligramów kofeiny) mieli umiarkowany wzrost ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

