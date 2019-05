Czy nasiona chia faktycznie pomagają schudnąć?

Nasiona chia cieszą się dużą popularnością i dziś właściwie dostaniemy je w każdym, większym sklepie spożywczym. Na ogół znajdują się w dziale zdrowej żywności. Z dobrej sławy nasion chia korzystają także topowe knajpki i restauracje, dodając ziarenka do swoich deserów. Wszystkim nam kojarzą się one bowiem ze zdrowym odżywianiem, są promowane przez celebrytki, wegetarian i wyznawców wszystkiego, co jest „fit”.

Co znajdziemy w nasionach chia?

Przede wszystkim mnóstwo składników odżywczych. Te drobne, czarne ziarenka są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 (i mają też w odpowiedniej proporcji kwasy omega-6), wapń, magnez, żelazo, cynk i fosfor. Są też doskonałym źródłem białka i błonnika pokarmowego. Nic więc dziwnego, że uznawane są za superfoods – żywność wyjątkowo bogatą w składniki odżywcze.

Czy nasiona chia mogą wspomagać odchudzanie?

Na wstępie trzeba wyjaśnić sobie jedno – nie ma jednego, cudownego produktu, którego dodanie do diety spowoduje, że nagle zaczniemy tracić kilogramy. Ale prawdą jest, że włączenie pewnych produktów i umiejętne komponowanie diety z ich wykorzystaniem może zdecydowanie ułatwić cały proces. I nasiona chia są właśnie takim produktem i to z kilku powodów:

są doskonałym źródłem białka, które daje uczucie sytości na dłużej i pozwala zachować masę mięśniową,



zawierają mnóstwo błonnika pokarmowego, który pozytywnie wpływa na pracę jelit, wspomaga usuwanie odpadów i przyspiesza metabolizm,



dzięki swojemu składowi chronią przed niedoborami,

są bogate w zdrowe kwasy tłuszczowe, które chronią przed stanami zapalnymi, odżywiają mózg i chronią układ sercowo-naczyniowy.



Pamiętajmy jednak, że nie ma jednego produktu i nie istnieje żaden skrót do utraty wagi, a tylko przestrzeganie zrównoważonej diety i regularne ćwiczenia wspomagają odchudzanie w dłuższej perspektywie.

