Kochasz mięso i nie zrezygnujesz z niego? 5 zasad żywienia, które warto zapożyczyć od wegan

Naukowcy i lekarze są zgodni, że dieta wegetariańska i wegańska należą do najzdrowszych stylów żywieniowych. Chociaż nie brakuje na to dowodów, wiele osób wciąż nie potrafi rozstać się z mięsem. Jeśli i dla ciebie jest to zbyt trudne, wprowadź do swojej codziennej diety kilka zmian, które warto ściągnąć od wegetarian i wegan.

Powszechnie wiadomo, że diety wysokotłuszczowe (a właśnie te często obfitują w potrawy mięsne) są powiązane ze zwiększonym ryzykiem chorób serca, otyłości, cukrzycy typu 2. Jednocześnie wiele mówi się o dietach wegetariańskich i wegańskich jako tych, które sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia na długie lata. To dlatego, że dieta bogata w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, orzechy i nasiona jest wypełniona błonnikiem, zdrowymi tłuszczami, mikroelementami i substancjami fitochemicznymi. Oczywiście najlepiej byłoby zmienić sposób odżywiania i raz na zawsze pożegnać produkty odzwierzęce. Jeśli taka zmiana jest dla ciebie zbyt drastyczna, możesz na start wprowadzić kilka zmian żywieniowych. Trzeba przyznać, że o zdrowym odżywianiu weganie wiedzą niezwykle dużo. 1. Postaw na zdrowe tłuszcze Może się wydawać, że tłuszcze nam szkodzą – tak często przecież producenci chwalą się na opakowaniach, że ich produkty nie zawierają tłuszczu. Tymczasem jest on nam bardzo potrzebny. Problem w tym, jakie tłuszcze wybierać. Zastąpienie źródeł tłuszczów nasyconych, takich jak masło, olejami roślinnymi, takimi jak oliwka i słonecznik, może zmniejszyć ryzyko choroby sercowo-naczyniowej. 2. Sięgaj po warzywa bogate w błonnik Dieta wegańska jest dietą roślinną. Nie brakuje w nich warzyw, bogatych w błonnik i różne chemikalia. Błonnik pokarmowy usprawnia metabolizm i redukuje ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym raka jelita grubego. Antyoksydanty zawarte w warzywach i owocach chronią nas przed działaniem wolnych rodników. 3. Nie zapominaj o roślinach strączkowych Są doskonałym źródłem białka i błonnika, który może pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Jeden i drugi składnik daje uczucie sytości na dłużej. 4. Jedz produkty pełnoziarniste Pełne ziarna są podstawowym składnikiem diety wegańskiej i to nie bez powodu – są powiązane z niższym ryzykiem niektórych nowotworów, otyłości, chorób serca i cukrzycy typu 2. Są to ziarna w ich naturalnym stanie (całe ziarno rośliny otoczonej niejadalną łuską). Ponieważ ziarna nie zostały przetworzone, mają wyższą zawartość błonnika i białka. 5. Unikaj przetworzonych produktów Wegetarianie i weganie znacznie częściej sięgają po „prawdziwe jedzenie" niż miłośnicy potraw mięsnych. Bardzo często już samo mięso jest wysoko przetworzone. Staraj się komponować swoją dietę tak, by używać naturalnych produktów, świeżych warzyw i owoców, aromatycznych przypraw.

