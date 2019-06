Sałata czy kapusta? Obie niskokaloryczne, ale która zdrowsza?

Sałata i kapusta mogą wyglądać nieco podobnie, ale warzywa te mają zupełnie inny zestaw korzyści zdrowotnych, ponieważ są to zupełnie inne warzywa. Mają zdecydowanie inny smak, inny skład wartości odżywczych (a więc i inny wpływ na zdrowie), a przede wszystkim z ich pomocą przygotowuje się na ogół zupełnie inne dania. Sałata lodowa doskonale sprawdza się jako baza sałatek ze świeżych warzyw czy dodatek do kanapek. Z kapusty też można przygotować surówkę (sprawdź ten rewelacyjny przepis na grilla), jednak częściej kojarzy się nam ona z gołąbkami czy kiszoną kapustą (w tym przeróżnymi farszami do naleśników, krokietów, pierogów i uszek). Zdecydowanie można jednak powiedzieć, że jedno i drugie warzywo zawiera niewiele kalorii i powinno stanowić element zdrowej, zbilansowanej diety.

Błonnik pokarmowy

W tej rundzie zdecydowanie wygrywa kapusta. Chociaż oba warzywa są bogate w błonnik, kapusta ma około trzech gramów błonnika w porównaniu do sałaty lodowej, która ma tylko gram włókna na porcję.Ponadto zielona kapusta zawiera większą ilość składników odżywczych, takich jak witaminy A, C, K i B6.

Zarówno kapusta jak i sałata lodowa zawierają pewne antyoksydanty, ale pierwsze warzywo i w tej kategorii wygrywa. Jeśli chodzi o profile zdrowotne warzyw, zarówno sałata, jak i kapusta mają prawie takie same składniki odżywcze, tylko w różnych ilościach. Kapusty są zazwyczaj bogatszym źródłem w porównaniu z poziomem wartości odżywczej sałaty.

Różnice w smaku

Kapusta będzie chrupiąca i nieco pieprzna, sałata natomiast bardziej wodnista i mdła. Kto choć raz (choćby przez przypadek) jadł podgrzaną sałatę, ten doskonale wie, że w ten formie nie smakuje najlepiej. To warzywo zdecydowanie powinno być podawane na zimno. Kapusta natomiast rewelacyjnie smakuje po jakiejkolwiek obróbce termicznej. Jednak ludzie łączą surową kapustę z octem, majonezem i musztardą, aby przygotować surówkę z białej kapusty.

