Tą sałatką zaskoczysz gości na grillu. Potrzebujesz tylko jednego warzywa

Sezon grillowy można uznać za otwarty. Aż do późnej jesieni na dworze będzie czuć zapach węgla, brykietu i smażonego mięsa. Spotkania na świeżym powietrzu często organizowane są spontanicznie, a my stajemy przed dylematem – jaką sałatkę przygotować do mięsa? Najprościej pokroić świeże warzywa, dorzucić trochę sałaty i całość skropić oliwą. A co, jeśli zwyczajnie nam się nie chce? To moment, by wypróbować przepis na sałatkę z białej kapusty z majonezem i curry.

Ta prosta sałatka z pewnością zachwyci wszystkich gości.

Sałatka z kapusty na grilla

Do przygotowania sałatki potrzebujesz wyłącznie młodej, białej kapusty, majonezu i curry.

Kapustę należy umyć, zerwać z niej zewnętrzne, zwiędnięte liście i poszatkować w paski. Nie muszą być cienkie. Ich długość nie powinna jednak przekraczać 6-7 centymetrów. Poszatkowaną kapustę przekładamy do dużej miski. W innym naczyniu mieszamy majonez z curry. Proporcje zależą od naszych upodobań, warto jednak pamiętać, że majonez jest wyjątkowo kaloryczny.

Majonez z curry łączymy z kapustą i dokładnie mieszamy. Gotowe!

