Czy regularne picie soku pomidorowego może chronić przed chorobami układu krążenia?

Choroby układu krążenia mogą prowadzić nawet do przedwczesnej śmierci. Nie dziwi więc, że lekarze apelują o działania profilaktyczne. Istnieją czynniki ryzyka, na które mamy wpływ (np. masa ciała, palenie papierosów, rodzaj diety), ale i takie, na które wpływu nie mamy (wiek). Dlatego też poza standardowymi zaleceniami, dotyczącymi głównie zmian w stylu życia, naukowcy starają się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieją jakieś produkty, które wykazują silne działanie profilaktyczne np. u osób starszych. Ostatnio pod lupę wzięli więc sok pomidorowy.

Sok pomidorowy – właściwości prozdrowotne

Sok pomidorowy cieszy się dużą popularnością wśród osób dbających o swoje zdrowie. Nie bez powodu uważa się go za jeden z najzdrowszych soków – zawiera wiele związków bioaktywnych, takich jak karotenoid, witamina A czy wapń, które pozytywnie wpływają na zdrowie, co przekłada się też na układ sercowo-naczyniowy.

W 100 g pomidorów znajdziemy około 17 kalorii, mnóstwo wody, a także:

likopen – naturalny barwnik z grupy karotenoidów, który jest silnym przeciwutleniaczem,



beta-karoten,



potas – ważny minerał, który kontroluje ciśnienie krwi i zapobiega chorobom układu krążenia,



witaminę C – niezbędny składnik odżywczy i przeciwutleniacz,



witaminę E,

kwas foliowy – tak ważny dla kobiet w ciąży,

witaminę K – witamina niezbędna do krzepnięcia krwi.

Niebezpieczna miażdżyca

Głównym czynnikiem wpływającym na choroby układu krążenia jest miażdżyca, która pojawia się, gdy w naczyniach krwionośnych gromadzi się blaszka miażdżycowa, która w miarę upływu czasu płytka staje się twardsza, zwężając tętnice. W efekcie śródbłonek lub wewnętrzna powierzchnia naczyń krwionośnych ulega uszkodzeniu. Wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i poziom cholesterolu we krwi to trzy czynniki, które sprzyjają uszkodzeniu naczyń krwionośnych i jeśli dana osoba może je kontrolować, ryzyko miażdżycy i innych chorób układu krążenia w jej przypadku maleje.

Sok pomidorowy a zdrowie serca

Autorzy ostatnich badań opublikowali podobne 2015 r. W swojej poprzedniej pracy doszli do wniosku, że picie niesolonego soku pomidorowego przez 8 tygodni zmniejsza poziom triglicerydów we krwi kobiet w średnim wieku. Teraz chcieli sprawdzić, czy sok pomidorowy może również przynieść korzyści w przypadku pozostałych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak wysokie ciśnienie krwi oraz metabolizm lipidów i glukozy.

W badaniu wzięło udział 184 mężczyzn i 297 kobiet. Przez 1 rok wszyscy uczestnicy mieli dostęp do jak największej ilości niesolonego soku pomidorowego; średnia wynosiła około 215 mililitrów na osobę dziennie, czyli nieco mniej niż 1 filiżanka.

Na początku i na końcu badania naukowcy zmierzyli szereg czynników, w tym ciśnienie krwi, poziom triglicerydów i cholesterolu we krwi oraz stężenie glukozy w osoczu na czczo. Przeanalizowali dane od 94 uczestników, którzy mieli nadciśnienie lub podwyższone ciśnienie.

Co zaobserwowano po roku? Średnie skurczowe ciśnienie krwi spadło ze 141,2 do 137,0 milimetrów rtęci (mm Hg). Również średnie rozkurczowe ciśnienie krwi spadło z 83,3 do 80,9 mm Hg. Metabolizm glukozy u 62 uczestników z nieleczoną upośledzoną tolerancją glukozy nie uległ znacznej poprawie. W podgrupie 127 uczestników z nieprawidłowymi poziomami lipidów we krwi nie było zmian w triglicerydach lub lipoproteinach o dużej gęstości, jednak badacze zaobserwowali znaczny spadek poziomu lipoprotein o niskiej gęstości.

Badanie to jednak ma sporo ograniczeń. M.in. liczba osób z nadciśnieniem była stosunkowo nieduża, wszyscy pochodzili z jednego regionu, połowa osób nie wypełniła kwestionariuszy – całkiem możliwe, że w ciągu tych 12 miesięcy niektórzy ludzie dokonali znaczących zmian w kwestii aktywności fizycznej czy sposobu odżywiania. Badacze nie mieli też szczegółowych danych na temat żywienia i mogło być tak, że szklanka soku pomidorowego zastępowała jakąś wcześniejszą niezdrową przekąskę.

Jak podkreśla serwis Medical News Today, nie są to pierwsze badania, dotyczące wpływu soku pomidorowego na układ sercowo naczyniowy. Inna, duża analiza wykazała, że sok pomidorowy ma pozytywny wpływ na stężenie lipidów we krwi, ciśnienie krwi i funkcję śródbłonka.

Naukowcy opublikowali swoje wyniki w czasopiśmie Food Science & Nutrition.

