Poradnik początkującego biegacza. Co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz biegać

Bieganie to sport dla każdego. Niemal każdy może zacząć biegać. Jednak jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia należy wcześniej skonsultować się z lekarzem. Zanim zaczniesz trenować powinieneś wiedzieć o kilku rzeczach i przestrzegać pewnych zasad.

Co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz biegać?

SPRZĘT – Bieganie jest tanim sportem. Jednak koniecznie trzeba zainwestować w odpowiednie buty. Warto również kupić sportową odzież zapewniającą komfort w czasie treningu. W czasie biegu przydać mogą być także gadżety takie jak np. zegarek umożliwiający pomiar dystansu i tętna.

JEDZ I PIJ ROZSĄDNIE – 2 godziny przed biegiem nie spożywaj obfitych posiłków. Pełny żołądek uniemożliwi ci efektywny trening. Po wysiłku zjedz posiłek bogaty w białko i węglowodany złożone, gdy twój organizm będzie domagał się uzupełnienia kalorii. Godzinę przed treningiem możesz zjeść lekkostrawną przekąskę, która nie obciąży żołądka i dostarczy ci węglowodany. Pamiętaj o regularnym piciu wody i napojów izotonicznych. Pij małymi porcjami, ale regularnie.

ROZGRZEWKA I ROZCIĄGANIE – W celu zapobieżenia urazom przed biegiem koniecznie przeprowadź rozgrzewkę. Po treningu pamiętaj o rozciąganiu, które zmniejszy napięcie mięśniowe.

GDZIE BIEGAĆ? Staraj się unikać biegania w mieście po asfalcie. Bieganie po twardej nawierzchni obciąża stawy, a intensywne wdychanie zanieczyszczonego powietrza jest bardzo niezdrowe. Warto biegać na łonie natury – to znacznie zdrowsze i przyjemniejsze.

