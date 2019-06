Ten prosty trik sprawi, że banany dłużej zachowają świeżość

Bardzo dojrzałe banany są wyjątkowo słodkie. Mają też w sobie dużo cukru, przez co i ich indeks glikemiczny rośnie. Nie każdy lubi ich smak, a niektórzy po prostu nie mogą ich jeść. Zamiast wyrzucać banany z brązową skórką, można wykorzystać je do przygotowania smoothie lub bananowego chlebka. Warto też dowiedzieć się, co zrobić, żeby przedłużyć świeżość tego produktu.

Dlaczego banany tak szybko dojrzewają?

Banany są jednym z wielu owoców, które uwolnią gaz zwany etylenem. Etylen jest związkiem chemicznym, który stymuluje dojrzewanie owoców, takich jak banany. Awokado, pomidory i ziemniaki to produkty spożywcze, które podczas dojrzewania emitują etylen i powinny być zawsze przechowywane oddzielnie od produktów wrażliwych na etylen (takich jak cebula i marchew).

Jak przedłużyć świeżość bananów?

Gaz etylenowy jest w szczególności uwalniany przez łodygi bananów. Sztuczka polega na owinięciu łodyg bananów, aby zdławić uwalnianie etylenu. Można zrobić to łatwo za pomocą małego kawałka plastikowej folii. Jeśli plastik nie przylega ciasno, użyj gumki recepturki. Kupując cały pęczek bananów, warto rozdzielić je i pojedynczo zawinąć każdą końcówkę.

Ile kalorii ma banan?

Ile kalorii ma banan? Wielkość porcji Kalorie Banan ze skórką 100g 95 Banan ze skórką mały (130g) 123 Banan ze skórką średni (150g) 143 Banan ze skórką duży (180g) 171

Są to jednak wartości uśrednione. Należy pamiętać, że im bardziej dojrzały jest banan, tym więcej kalorii zawiera. W dodatku rośnie też jego indeks glikemiczny, co oznacza, że powoduje szybkie skoki poziomu insuliny we krwi.

Należy też podkreślić, że są to wartości obliczone dla produktu ze skórą. Po jej zdjęciu waga samego owocu spadnie.

Pamiętajmy też, że suszone banany zawierają znacznie więcej kalorii. W 100g będzie nieco poniżej 400.

Dowiedz się, jakie właściwości prozdrowotne mają banany.

