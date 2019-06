Gratka dla wszystkich wielbicieli bobu. Przepis na pyszny hummus

Za kilogram bobu aktualnie zapłacimy już tylko około 10 zł. To moment, w którym warzywo to jest najtańsze. Miłośnicy bobu potrafią sięgać po niego dzień w dzień aż do sierpnia. Każdy z nich ma swój ulubiony sposób przyrządzania przekąski. A może choć raz warto zaszaleć? Sprawdź, jak przygotować hummus z bobu.

Bób jest doskonałym źródłem białka, dlatego może być z powodzeniem stosowany przy diecie wysokobiałkowej. Może zastąpić białko pochodzenia zwierzęcego. Warzywo to jest także bogate w kwas foliowy i już 100 g zapewnia dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę. Dlatego też po bób mogą sięgać kobiety w ciąży pod warunkiem, że nie zmagają się z cukrzycą ciążową. Ze względu na dużą zawartość potasu i niewielką sodu, bób korzystnie wpływa na układ krwionośny, regulując ciśnienie i poziom cholesterolu we krwi. Znajdziemy w nim także witaminę B, która usprawnia układ nerwowy. Należy pamiętać, że bób powoduje wzdęcia, więc nie jest wskazany w przypadku osób cierpiących na różne problemy gastryczne. Powinny z niego zrezygnować także osoby chore na dnę moczanową. W 100g bobu znajdziemy około 88 kalorii. Szklanka ugotowanego przysmaku to niecałe 200 kalorii. Przepis na hummus z bobu Do przygotowania apetycznej pasty potrzebujesz: ugotowanego bobu,



podsmażonej cebuli,



czosnku,



oliwy z oliwek,



jogurtu naturalnego, soku z cytryny,



płatków chili,



soli i pieprzu do smaku.