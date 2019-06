9 produktów, które przyspieszają starzenie się. Na pewno są w twojej diecie

9. Syrop z agawy

Wśród miłośników zdrowego odżywiania, zwłaszcza wegan, syrop z agawy uznawany jest za znacznie zdrowszy odpowiednik cukru oraz miodu. Jest jednak wypełniony fruktozą, czyli cukrem prostym o właściwościach zbliżonych do glukozy. Wątroba nie przepada za fruktozą, ponieważ w wyniku przemian organicznych zamienia ją w tłuszcz, który odkłada się w popularnych boczkach. Dodatkowo fruktoza niszczy komórki kolagenu i przyczynia się do powstawania zmarszczek.



8. Potrawy smażone w głębokim tłuszczu

Kiedy smażysz frytki, kurczaka czy inne posiłki w głębokim tłuszczu, olej wykorzystywany w tym procesie rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur. Wówczas powstają wolne rodniki, będące głównym winowajcą przyspieszenia procesów starzeniowych. Dlatego też pyszne, chrupiące ziemniaczki nie tylko niszczą efekty odchudzania, ale także wewnętrzne narządy.



7. Sól

Pokarmy bogate w sód powodują zatrzymanie wody i przez to na ciele pojawiają się obrzęki. Woda zatrzymana w organizmie może sprawić, że skóra będzie wyglądała na opuchniętą i zmęczoną. Pokarmy o dużej zawartości soli powodują odwodnienie, a ponadto mogą uszkadzać DNA.



6. Słodkie koktajle alkoholowe

Orzeźwiające mojito, słodka margherita czy nawet gin z tonikiem zdecydowanie nie są sprzymierzeńcami młodo wyglądającej skóry. Kiedy cukier jest spożywany w nadmiarze, jego cząsteczki łączą się z białkami w organizmie i tworzą związki, które mogą wywołać spustoszenie w zawartości kolagenu w skórze. To właśnie przyspiesza efekt starzenia się. Słodkie, gazowane napoje mogą zawierać ponad 50 gramów cukru w jednej porcji! Ponadto alkohol w napojach może wywołać odwodnienie i sprawić, że drobne zmarszczki staną się bardziej widoczne.



5. Produkty węglowodanowe o wysokim indeksie glikemicznym

Jeżeli lubisz spaghetti, spróbuj modnej wersji makaronu z cukinii, zapomnij także o chlebie. Produkty zbożowe, takie jak precelki, płatki czy makarony przyspieszają proces starzenia się skóry i powodują trądzik, także różowaty. Nawet zboża postrzegane jako zdrowe i produkty z pełnoziarnistego ziarna o niższym indeksie glikemicznym zawierają glukozę. A ta... może dodać ci kilka zmarszczek na twarzy.



4. Boczek, kiełbasa, wędliny

Z pewnością lubisz pyszny, skwierczący boczek z patelni, kiełbaski z grilla lub kanapki z grubym plastrem słonej szynki. Konserwanty stosowane w przetworzonym mięsie mogą namnażać wolne rodniki w organizmie, które przyspieszają procesy utleniania komórek i działają niekorzystnie na łańcuchy DNA. Szkody wywoływane przez nie w organizmie niekiedy powodują raka!



3. Wypieki

Ciasta, babeczki i inne słodycze są często bogate w cukry i tłuszcze, przez co mogą prowadzić do przyrostu masy ciała i pogorszenia stanu uzębienia. Ponadto cukier wpływa negatywnie na mikrobiom jelitowy i działa prozapalnie. Dlatego następnym razem, jeżeli będziesz przechodzić obok cukierni, idź dalej i nie zwracaj na nią uwagi. Twój organizm podziękuje ci za to.



2. Napoje energetyczne

Bogate w cukry i kwasy popularne energetyki mają szkodliwy wpływ na zęby. Przyczyniają się do powstawania na nich trwałych przebarwień. Zawierają ponadto sporo kofeiny oraz sodu, przez co mogą prowadzić do odwodnienia, zwłaszcza, jeżeli zastępujesz nimi wodę w obliczu nagłego pragnienia. Powróć do picia wody, najlepiej w ilości ok. 8-10 szklanek dziennie, by przywrócić skórze blask i nie szkodzić zębom.



1. Margaryna

Chociaż wiele osób już dawno zrezygnowało z jej stosowania na co dzień na rzecz masła i oliwy z oliwek, nadal bywa używana na przykład do pieczenia ciast. Najbardziej szkodliwym składnikiem margaryny jest tłuszcz trans. Przyczynia się on do pogorszenia stan ogólnego nawodnienia organizmu, czyli także skóry. Im słabiej nawilżona jest twoja skóra, tym szybciej pojawiają się na niej zmarszczki.