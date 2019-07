Nie przepadasz za mięsem? Nie zmuszaj się! Sprawdź, jak uzupełnić białko w diecie

Białko to podstawowy element budulcowy organizmu, szczególnie ważny dla ludzi chcących poprawić sylwetkę. Aby dieta była zbilansowana, posiłki w niej powinny składać się z węglowodanów, białka i tłuszczu. Najwięcej znajdziemy go w mięsie i rybach. Jednak białko to nie tylko drób, wołowina czy wieprzowina. Innym jego doskonałym źródłem są jajka, które możemy przyrządzić na wiele sposobów. Gdy produkty pochodzenia zwierzęcego nie wystarczą, warto sięgnąć po strączki. Do alternatywnych źródeł białka należą także sery, twarogi, jogurty, mleko. Dobra dieta powinna być urozmaicona i zbilansowana.

Białko – rola w organizmie

Białko jest niezbędnym elementem zdrowej diety, ponieważ pełni w ludzkim organizmie wiele, istotnych funkcji, m.in.:

jest budulcem różnych tkanek,



stanowi źródło energii,



wspomaga układ odpornościowy,



ułatwia trawienie pokarmów,



wchodzi w skład hormonów.



Białko jest więc niezbędne do budowania i utrzymywania masy mięśniowej, kontrolowania apetytu i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania każdej komórki organizmu. Decydując się więc na dietę bezmięsną, należy wiedzieć, które produkty zawierają dużo białka i zapobiegają niedoborom.

Czytaj także:

Produkty imitujące mięso – z czego są zrobione i czy są bezpieczne dla zdrowia?

Białko pochodzenia roślinnego

Aby dieta wegetariańska zawierała pełnowartościowe białko, musi być różnorodna. Dzięki temu zapewnia aminokwasy egzogenne (takie, których nasz organizm nie potrafi sam syntetyzować i musi otrzymywać je wraz z pożywieniem).

Oto lista produktów, które powinny znaleźć się w diecie wegetariańskiej:

tofu,



mleko sojowe,



soja,



soczewica,



czarna fasola,



pełnoziarniste pieczywo,



ryż,



makaron,



sezam,



nasiona chia,



ziarna kakaowca,



orzechy,



komosa ryżowa,



pestki dyni,



ciecierzyca,



bób.



Coraz częściej mówi się także o spirulinie, czyli sproszkowanych algach. Suszona spirulina w ok. 60-70 proc. składa się z białka. Uważa się, że jest to jedno z niewielu roślinnych źródeł „kompletnego białka”, co oznacza, że ​​zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, których potrzebuje organizm, ale nie może produkować ich samodzielnie.

Czytaj także:

Dieta 80/10/10 – zdrowy sposób odżywiania czy niebezpieczna moda?