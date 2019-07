Krzywisz się, gdy jesz cytrynę? A czy wiesz, dlaczego?

Mimo wielu walorów zdrowotnych cytryna zazwyczaj nie bywa spożywana z przyjemnością, podobnie, jak większość innych kwaśnych rodzajów pożywienia. Dzieje się tak dlatego, że... No właśnie, dlaczego? Naukowcy jeszcze nie wiedzą. Jednak istnieje duża szansa, że w odpowiedzi zawarte są trzy części składowe: protony, witamina C i szeroki wachlarz owoców tropikalnych, które spożywali niegdyś nasi praprzodkowie.

Dlaczego odczuwamy kwaśny smak?

Smak, który określamy mianem „kwaśnego”, ma bezpośredni związek z chemicznym rozumieniem pojęcia kwasu, a w związku z tym – również z kwaśnym odczynem. Z punktu widzenia chemii kwaśność definiowana jest przez to, że twoje kubki smakowe wysyłają do mózgu informację o obecności w ustach dużej ilości wolnych protonów. Jednakże, jak można zgadnąć, protony nie są w rzeczywistości kwaśne. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami to nasze ciała rozwinęły się w taki sposób, aby interpretować ich właściwości jako kwaśne.

Słowa takie jak „kwaśny”, czy „kwas” nie cieszą się zbyt dobrą sławą, jednak obecnie ludzie bardzo lubią kwaśny smak w odpowiednim wydaniu. W owocach takich jak jabłka czy pomarańcze zachodzi idealna równowaga pomiędzy smakiem kwaśnym i słodkim. Odzwierciedla ona podejście do diety naszych przodków i daje nam dostęp do ogromnych zasobów witaminy C. W bardziej wytrawnym pożywieniu kwaśność może wskazywać na proces fermentacji, który towarzyszy ludziom od bardzo dawna i często przyczynia się do podniesienia walorów zdrowotnych różnych pokarmów.

Dostarczanie witaminy C do organizmu

W celu przetrwania ludzie muszą dostarczać do organizmu z pożywienia kwas askorbinowy, znany również jako witamina C. Jest to absolutnie niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania naszych komórek i tkanek. Bez wystarczającej ilości kwasu askorbinowego możliwe jest zachorowanie na szkorbut, który niesie za sobą bardzo wysokie ryzyko śmierci.

Prawdopodobnie jako gatunek mamy spory powód do wstydu. Otóż większość stworzeń na ziemi charakteryzuje zdolność produkowania przez organizm własnej witaminy C. My jednak nie jesteśmy do tego przystosowani. Około 61 milionów lat temu geny ssaków, które odpowiadały za syntezę witaminy C, zmutowały. Tak przynajmniej mówią rezultaty badania przeprowadzonego w 2011 roku i przedstawionego w czasopiśmie „Genetica”. W prehistorycznych czasach prawdopodobnie mieliśmy tak łatwy dostęp do pokarmów, które zawierały witaminę C, że taka zdolność organizmu zwyczajnie przestała być potrzebna i w wyniku mutacji nastąpił jej zanik. Jak przyznał Paul Breslin, profesor Wydziału Nauk o Żywieniu na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey, gatunek ludzki utracił umiejętność naturalnego wytwarzania witaminy C, ponieważ cały czas ją spożywał. Podobno nie sposób było jej nie jeść – nie pozwalała na to mnogość owoców dostępnych na wyciągnięcie ręki.

Dlaczego się krzywimy, jedząc cytrynę?

Jeżeli kwaśne potrawy są smaczne, a przy tym korzystne dla naszego zdrowia, dlaczego cytryny powodują, że ludzie marszczą twarz?

Zdaniem prof. Breslina marszczenie i wykrzywianie twarzy jest pewnego rodzaju reakcją obronną i wskazuje na odrzucenie tego, czego doświadczamy. Może to być również swoistym sygnałem dla nas i naszego otoczenia. Naukowcy mogą jedynie spekulować, co taki sygnał oznacza, jednak nie wiedzą tego na pewno.