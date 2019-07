Czy warto łykać „multiwitaminę” w tabletkach musujących?

Niedostateczne spożycie witamin zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń pracy układów i narządów w organizmie i tym samym pojawienia się niechcianych dolegliwości. Dlatego też konsumenci, najczęściej bez korygowania diety i sposobu żywienia, sięgają po tabletki musujące, które mają uzupełnić powstałe niedobory witamin. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie, obecne na rynku preparaty spełniają swoją rolę, co może wynikać m.in. z ich niewielkiej przyswajalności.

Jak działają tabletki musujące typu „multiwitamina”?

Witaminy w formie tabletek musujących stosuje się poprzez dodanie ich do wody. Dzięki temu, że spożywa się je, dopiero po całkowitym rozpuszczeniu, proces ich wchłaniania jest szybszy niż np. podczas zażywania witamin w kapsułkach, które po połknięciu trafiają bezpośrednio do żołądka. Tego typu preparaty, stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, mają pomóc w uzupełnianiu niedoborów witamin w organizmie. Najczęściej tabletki musujące zawierają cały kompleks witamin (jest to tzw. „multiwitamina”), które powinny być codziennie dostarczane do organizmu. Nierzadko również stosuje się tabletki musujące, zawierające konkretne składniki np. witaminę D, C lub pierwiastki takie jak żelazo itp.

Zgodnie z obowiązującym prawem, środki te, w przeciwieństwie do leków na receptę, nie przechodzą badań klinicznych, przez co nie określa się ich konkretnego działania. Tym samym preparaty takie jak witaminy w tabletkach musujących nie leczą i nie zapobiegają rozwojowi chorób. Oznacza to, że cały preparat nie ma takich właściwości, a składniki, które zawiera, mogą ewentualnie pomagać np. w funkcjonowaniu układu krążenia lub układu odpornościowego.

„Multiwitamina” w tabletkach musujących – czy warto ją stosować?

Chociaż witaminy w tabletkach musujących są łatwo dostępne, warto pamiętać, że specjaliści zalecają, aby substancje te pozyskiwać z nieprzetworzonej żywności. To właśnie z witamin zawartych w warzywach, owocach oraz innych produktach z codziennej diety (np. pieczywo, płatki owsiane, nasiona, orzechy, tłuszcze roślinne itp.) organizm czerpie najwięcej i jest w stanie dzięki nim zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie. Warto podkreślić, że dzieje się tak dlatego, że witaminy są łatwiej przyswajalne w towarzystwie innych składników, które bardzo często zawarte są w pożywieniu, a już w musującej tabletce nie.

Czasami jednak występują okresy w życiu, w których trudno dostarczyć do organizmu należytą dawkę witamin. Zalicza się do nich np. czas, w którym spożywana dieta nie jest zbilansowana, pojawiła się infekcja lub inna choroba, a także jest się osobą w starszym wieku. W takiej sytuacji, po konsultacji z lekarzem, warto przez konkretny czas stosować tabletki musujące typu „multiwitamina”.

Należy również podkreślić, że tabletki musujące mogą posiadać niekorzystne składy. Musujące witaminy często są pełne cukru, barwników, sztucznych słodzików, regulatorów kwasowości, sztucznych aromatów, substancji zbrylających i wielu innych. Tym samym, ich składy są niekorzystne, podobnie jak wielu produktów żywności przetworzonej, przez co ostatecznie osłabiają ich prozdrowotne działanie. Dlatego też wybierając preparat niskiej jakości ze słabym składem można sobie nie tylko nie pomagać, ale w dużej mierze szkodzić. Ostatecznie jednak decyzja należy do klienta, który akceptację wyraża poprzez głosowanie portfelem.

O czym jeszcze warto pamiętać stosując tzw. multiwitaminę?

Warto przede wszystkim pamiętać, że chociaż takie preparaty nie są na receptę, to zaleca się, aby nie stosować ich dowolnie, na własną rękę. Szczególnie należy skonsultować się ze specjalistą, jeśli witaminy ma przyjmować dziecko, osoba starsza, kobieta w ciąży lub karmiąca. Należy także pamiętać, aby uzyskać poradę lekarską dot. przyjmowania witamin zawsze wtedy, gdy stosuje się inne leki. Niektóre witaminy mogą ograniczać ich wchłanianie, dlatego konieczna jest kontrola. Dodatkowo, warto również pamiętać, aby podczas przyjmowania takich preparatów ograniczyć spożywanie witaminizowanej żywności. Obecnie do wielu produktów dodawane są witaminy, co ostatecznie także może negatywnie wpłynąć na organizm.

